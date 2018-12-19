«Реал» предложит Моуринью 20 миллионов евро в год

Руководство мадридского «Реала» может предложить португальцу Жозе Моуринью должность главного тренера с зарплатой 20 млн евро в год.
По информации El Pais, мадридский клуб контактировал с Моуринью по поводу возможного возвращения. Какой была реакция тренера, неизвестно.
Накануне Моуринью уволили с поста главного тренера английского «Манчестер Юнайтед». Последним матчем была игра против «Ливерпуля», в которой «красные дьяволы» проиграли со счётом 1:3.
Португалец возглавил команду в 2016 году. До этого Моуринью тренировал «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал» (2010–2013). Со «сливочными» он выиграл Кубок Испании, Суперкубок Испании и чемпионат страны.
Моуринью отказался говорить о будущем, писал News.ru.