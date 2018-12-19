USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,249 $   Brent55.51 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C12:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

«Реал» предложит Моуринью 20 миллионов евро в год

Жозе Моуринью Andrew Yates/imago sportfotodienst/Global Look Press

Жозе Моуринью

спорт [ версия для печати ]

Руководство мадридского «Реала» может предложить португальцу Жозе Моуринью должность главного тренера с зарплатой 20 млн евро в год.

По информации El Pais, мадридский клуб контактировал с Моуринью по поводу возможного возвращения. Какой была реакция тренера, неизвестно.

Накануне Моуринью уволили с поста главного тренера английского «Манчестер Юнайтед». Последним матчем была игра против «Ливерпуля», в которой «красные дьяволы» проиграли со счётом 1:3.

Португалец возглавил команду в 2016 году. До этого Моуринью тренировал «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал» (2010–2013). Со «сливочными» он выиграл Кубок Испании, Суперкубок Испании и чемпионат страны.

Моуринью отказался говорить о будущем, писал News.ru.


#футбол #ЖозеМоуринью
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
спорт 22:35, 19 декабря 2018
Лучшего бомбардира в истории КХЛ назвали вечно недовольным
спорт 22:17, 19 декабря 2018
Загитова приедет на ЧР на поезде
спорт 18:21, 19 декабря 2018
Черчесов поблагодарил Мутко
Лента новостей
политика 12:00
Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов. Видео
спорт 11:59
Сульшер получит 50 миллионов для покупки игроков
общество 11:59
Российский Forbes выбрал бизнесмена года
общество 11:57
Космонавт Прокопьев мог нечаянно повредить кабель связи
общество 11:54
Новая станция метро открыта на «зелёной» ветке в Москве
спорт 11:51
Житель Чечни подстригся и стал двойником Нурмагомедова
экономика 11:43
Курс доллара вырос на 26 копеек
спорт 11:42
Божович: ЦСКА оставил в ЛЧ сильное впечатление
общество 11:41
Главреду The Insider запретили увидеть Путина
политика 11:35
Трамп выводит войска из Сирии в надежде отвлечь критиков
происшествия 11:32
Автомобиль врезался в школьный автобус в Рязанской области
спорт 11:31
Ласицкене может получить допуск к международным стартам
происшествия 11:28
Анестезиолог из Петербурга насиловал спящих пациенток
общество 11:21
Украина может совершить «новогоднюю» провокацию
экономика 11:18
Чистая прибыль «МегаФона» сократилась на 4,6%
Другие новости
спорт 11:59
Сульшер получит 50 миллионов для покупки игроков
спорт 11:51
Житель Чечни подстригся и стал двойником Нурмагомедова
спорт 11:42
Божович: ЦСКА оставил в ЛЧ сильное впечатление
спорт 11:31
Ласицкене может получить допуск к международным стартам
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top