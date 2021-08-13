«Реал» хочет выйти из Ла Лиги ради выступлений в Англии

Мадридский «Реал» рассматривает варианты с выходом из состава испанской Ла Лиги. Основным вариантом для «сливочных» является Английская премьер-лига, но они также рассматривают немецкую Бундеслигу или итальянскую Серию А, сообщает Mundo Deportivo.

Подобное развитие событий связано, отмечает источник испанской газеты, с тем, что клуб недоволен политикой и действиями президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Отмечается, что ключевым событием для начала поиска выходов из Ла Лиги стала негативная реакция Тебаса на проект европейской Суперлиги и сделка Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC.

Однако для «Реала» может стать преградой тот факт, что Великобритания вышла из Евросоюза: АПЛ не сможет принять в свой чемпионат небританский клуб.

Ранее сообщалось, что защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос объявил об уходе из клуба. Об этом сообщается на официальном сайте вице-чемпионов Испании.