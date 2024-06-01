«Реал» — «Боруссия» 1 июня 2024-го: где смотреть финал ЛЧ, когда начало

Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

1 июня в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Во сколько начнется матч, где смотреть трансляцию, кто фаворит предстоящей игры?

Во сколько начнется финал Лиги чемпионов, где смотреть

Решающая битва главного клубного турнира Европы начнется в 22:00 по московскому времени в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Прямую трансляцию финала проведет телеканал «Матч ТВ».

Поединок между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» также можно будет посмотреть на официальном сайте «Матч ТВ». Кроме того, текстовая трансляция будет доступна на различных спортивных сайтах, таких как championat.com и sports.ru.

Комментировать игру для российских телезрителей на «Матч ТВ» будут Станислав Минин и Роман Нагучев.

Путь «Реала» до финала ЛЧ-23/24

Мадридский клуб начал свой путь в Лиге чемпионов с групповой стадии, где соперниками «Реала» стали итальянский «Наполи», португальская «Брага» и немецкий «Унион Берлин». Королевский клуб уверенно выиграл группу C, победив всех своих оппонентов по два раза.

В 1/8 финала ЛЧ «Реал» встречался с немецким «РБ Лейпциг». В Германии мадридцы минимально победили со счетом 1:0, а в домашнем матче сыграли вничью 1:1 и вышли в четвертьфинал.

На следующей стадии соперником «Реала» стал действующий обладатель Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Первая игра в Мадриде завершилась результативной ничьей со счетом 3:3, в Англии команды также не выявили сильнейшего в основное и дополнительное время — 1:1. В серии пенальти сильнее оказался «Реал» — 4:3.

В полуфинале сливочным противостояла мюнхенская «Бавария». В Германии команды сыграли вничью 2:2. В Мадриде в середине второго тайма счет открыла «Бавария», однако «Реал» сумел переломить ход матча и забить два мяча под занавес встречи. В итоге «Королевский клуб» одержал победу со счетом 2:1.

Фото: Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency/Global Look Press Финал Лиги чемпионов, тренировка «Реала Мадрид»

Путь «Боруссии» до финала ЛЧ-23/24

На групповой стадии соперниками немецкого клуба были итальянский «Милан», французский ПСЖ и английский «Ньюкасл». «Боруссия» смогла стать лучшей командой квартета F, заняв первую строчку с 11 очками (три победы, две ничьих, одно поражение).

В 1/8 финала «Боруссии» противостоял нидерландский ПСВ. В гостевом матче «шмели» довольствовались ничьей 1:1, а в Дортмунде уверенно победили 2:0.

В четвертьфинале «Боруссия» сошлась с мадридским «Атлетико». На выезде немцы уступили 1:2, однако в домашнем поединке смогли взять реванш и выиграли 4:2, шагнув в полуфинал.

Далее Дортмунд вновь встретился с ПСЖ. Ведомые Килианом Мбаппе французы за два матча так и не смогли забить «Боруссии» — обе игры завершились со счетом 1:0 в пользу «шмелей».

Фото: IMAGO/Mateusz Porzucek/Global Look Press Тренировка «Боруссии Дортмунд»

Последний матч Ройса и Крооса

Финал Лиги чемпионов — 23/24 станет последним в футболке «Боруссии» для полузащитника Марко Ройса — ранее он объявил, что покинет клуб по окончании текущего сезона. Ройс выступал за «Боруссию» с 2012 года. Всего в футболке Дортмунда он провел 428 матчей, забив 170 голов. Вместе с «Боруссией» Ройс дважды выиграл Кубок Германии и три раза поднимал над головой Суперкубок страны.

На настоящий момент неизвестно, где может продолжить карьеру 34-летний Ройс. По данным СМИ, игрок может вернуться в менхенгладбахскую «Боруссию», за которую выступал с 2009 по 2012 год.

Кроме того, финал ЛЧ-23/24 будет последней игрой на клубном уровне для немецкого полузащитника «Реала» Тони Крооса. 34-летний хавбек принял решение завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Последним турниром Крооса станет Евро-2024.

На настоящий момент Тони Кроос является пятикратным обладателем Лиги чемпионов (один титул с «Баварией», четыре — с «Реалом»), чемпионом мира в составе сборной Германии (ЧМ в Бразилии 2014 года) и многократным победителем национальных чемпионатов и кубков в составе «Баварии» и «Реала».

Фото: Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто победит — «Реал» или «Боруссия»

Аналитический портал Opta оценивает шансы «Реала» на победу в финале в 66,23%, «Боруссии» — в 33,77%. В то же время портал Gracenote (Nielsen) оценил шансы команд на победу в основное время: «Реал» — 57,6%, «Боруссия» — 18,4%. Букмекеры также отдают предпочтение мадридскому клубу.

В своей истории «Реал» выигрывал Лигу чемпионов 14 раз, «Боруссия» — один раз. В текущем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл национальный Суперкубок, а Дортмунд финишировал на пятом месте в итоговой таблице бундеслиги.

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