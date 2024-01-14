«Реал» — «Барселона» 14 января: где смотреть, прогноз, история встреч

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Игрок ФК «Реал Мадрид» Антонио Рюдигер

14 января в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится финальный матч Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Где будет трансляция «Эль-Класико», кто фаворит?

Где смотреть матч «Реал Мадрид» — «Барселона»

Финал Суперкубка Испании начнется в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры «Реал» — «Барселона» можно будет посмотреть по телеканалу «Матч ТВ» и в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее в рамках Суперкубка Испании «Реал» в мадридском дерби одолел «Атлетико» (5:3), а «Барселона» переиграла «Осасуну» (2:0).

Кто фаворит «Эль-Класико», какие прогнозы

Согласно котировкам букмекерских контор, фаворитом предстоящего матча является мадридский «Реал». Средний коэффициент на победу «сливочных» сейчас составляет 2,3. На «Барселону» букмекеры предлагают ставить за 3,1, коэффициент на ничью в основное время — 3,8.

Комментатор «Матч ТВ» и экс-футболист Константин Генич считает, что Суперкубок Испании достанется «Реалу». Эксперт отметил, что у «Барселоны» наблюдаются определенные кадровые, игровые и административные проблемы. К тому же у клуба из столицы Каталонии было на день меньше отдыха перед финалом.

«Рискованная ставка. Я редко даю прогноз на класико, отдавая преимущество той или другой команде, но здесь, исходя из уровня команд, который сейчас они демонстрируют, и после того, что мы увидели в полуфинальных матчах, я думаю, что Суперкубок возьмет „Реал“», — заявил Генич проекту «Рейтинг букмекеров».

История противостояния «Реала» и «Барселоны»

С момента первого матча этого противостояния, который состоялся в 1916 году, команды встречались между собой 255 раз, как в испанских, так и в международных турнирах. По состоянию на 28 октября 2023 года «Реал» выиграл 103 матча «Эль-Класико», «Барселона» — 100, 52 игры закончились вничью.

По общему количеству трофеев за всю историю «Реал» опережает «Барселону». Так, на счету «королевского клуба» 96 титулов, у сине-гранатовых — 92.

Фото: Gabriel Jimenez Lorenzo/Keystone Press Agency/Global Look Press Игрок ФК «Барселона» Витор Роке

Крупнейшей победой в истории «Эль-Класико» является ответный матч полуфинала Кубка Испании, который прошел 13 июня 1943 года. В тот раз «Реал» разгромил «Барселону» со счетом 11:1. Эта игра породила множество мифов, которые оправдывают поражение «Барселоны» давлением в Мадриде: от различных угроз до избиения полицейскими футболистов.

Лучший бомбардир в истории «Эль-Класико» — аргентинский форвард Лионель Месси. Экс-игрок «Барселоны» забил в ворота «Реала» 26 мячей за 45 матчей. Второе и третье места делят две легенды «Реала» — Альфредо ди Стефано и Криштиану Роналду. На счету этих футболистов 18 голов «Барселоне».

Рекордсменом по количеству матчей в «Эль-Класико» является полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, который провел 48 игр против «Реала». Далее идут Месси и защитник «Реала» Серхио Рамос.

В последний раз в рамках Суперкубка Испании «Реал» и «Барселона» встречались в финале 15 января 2023 года. В тот раз уверенную победу со счетом 3:1 одержали сине-гранатовые, за которых забивали Гави, Роберт Левандовски и Педри. В составе «Реала» отличился Карим Бензема.

Как команды выступают в текущем сезоне

Сейчас турнирную таблицу Ла Лиги (чемпионат Испании по футболу. — NEWS.ru) возглавляют «Реал» и «Жирона», которые имеют в своем активе 48 очков после 19 матчей. «Барселона» идет на четвертой позиции с 41 очком.

В личном противостоянии текущего сезона чемпионата Испании, которое состоялось 28 октября, сильнее оказался «Реал». В выездном матче сливочные одержали волевую победу со счетом 2:1 — на гол Илкая Гюндогана в начале первого тайма «Реал» ответил дублем Джуда Беллингема во второй половине встречи.

В розыгрыше Лиги чемпионов нынешнего сезона и «Реал», и «Барселона» выиграли свои группы и с первого места вышли в 1/8 финала турнира. На этой стадии мадридский клуб сыграет с немецким «РБ Лейпциг», а «блауграна» — с итальянским «Наполи».

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