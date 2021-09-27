«Разные весовые категории»: Слуцкая сравнила Кабаеву и Утяшеву

Бывшая российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая сравнила олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву с другой гимнасткой Ляйсан Утяшевой, двукратной чемпионкой Европы. Слова Слуцкой были опубликованы на её странице в Instagram.

Ляйсан в отличии от Алины никогда не была суперзвездой в художественной гимнастике. Её высшее достижение — чемпионка мира в командном зачёте. На Олимпийские игры она даже не отобралась и никогда в них не участвовала, — рассказала Слуцкая.

Она добавила, что в многоборье Утяшева вообще никогда не была даже чемпионкой России, поэтому на одну доску почета с Кабаевой её точно нельзя повесить. Это разные «весовые категории». Слуцкая также заявила, что звание «заслуженный мастер спорта» Утяшевой на день рождения подарила Ирина Винер.

Ранее Слуцкая резко высказалась о трансгендерах в спорте, в частности, в фигурном катании.