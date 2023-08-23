Разбился на вертолете с дочерью: как жил и погиб звезда NBA Коби Брайант Легендарному игроку Lakers могло исполниться 45 лет

Фото: Rauchensteiner/Augenklick/Global Look Press

Американский баскетболист Коби Брайант

В среду, 23 августа, великому американскому баскетболисту Коби Брайанту исполнилось бы 45 лет. Он провел выдающуюся и очень долгую карьеру, выиграл все возможные титулы и трагически погиб в авиакатастрофе. NEWS.ru рассказывает об обстоятельствах смерти спортсмена и его главных достижениях.

Как погиб Коби Брайант

Спортсмен вместе с 13-летней дочерью Джанной летел на вертолете Sikorsky S-76B частной авиакомпании Island Express Holdings Inc. Брайант тренировал женскую команду «Мамбас», в которой играла его дочь, в этот день они отправились на турнир в небольшой калифорнийский город Таузанд-Оукс. Всего на борту вертолета находилось восемь пассажиров. Брайант часто летал на вертолете для экономии времени.

Утром в день вылета в районе аэропорта имени Джона Уэйна стоял небольшой туман, однако опытный пилот вертолета Ара Зобаян принял решение не откладывать рейс. В 09:06 по местному времени вертолет поднялся в воздух, а спустя 41 минуту врезался в холм. Никто из находившихся на борту не выжил.

«Мы полностью опустошены внезапной потерей моего обожаемого мужа, удивительного отца наших детей; и моей прекрасной, милой Джанны — любящей, вдумчивой и замечательной дочери. Сейчас не хватает слов, чтобы описать нашу боль. Они были нашим благословением, забранным слишком рано», — написала в соцсетях вдова Брайнта Ванесса через несколько дней после трагедии.

Баскетболист прожил с женой 21 год, помимо Джанны, они воспитывали еще троих дочерей: Бьянку, Наталию и Капри. Последней на момент катастрофы было всего семь месяцев.

Фото: James Anderson/NTSB/Global Look Press Следователи NTSB осматривают обломки на месте крушения вертолета, в результате которого погибли бывший баскетболист НБА Коби Брайант, его дочь Джанна и еще семь человек в Калабасасе

Что стало причиной крушения вертолета Коби Брайанта

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование трагедии, которое продлилось больше года. В итоге причиной крушения вертолета была признана пространственная дезориентация пилота. Сообщалось, что тот пролетел через облака, что является нарушением государственных стандартов. Зобаян банально не видел, куда летит. Незадолго до столкновения с холмом пилот сообщил диспетчеру, что набирает высоту, однако на самом деле начал снижаться. При этом экспертиза установила, что Зобаян был абсолютно трезв.

Конструкцией Sikorsky S-76B не предусмотрены черные ящики, однако представителям NTSB удалось провести экспертизу уцелевших частей двигателей и винтов вертолета. Аналитики пришли к выводу, что машина была полностью исправной, поэтому причиной трагедии не мог стать отказ техники.

Как мир отреагировал на гибель Брайанта

Болельщики «Лос-Анджелес Лейкерс» в первые часы после катастрофы начали собираться у Стейплс-центра — домашней арены команды, куда несли цветы и игрушки. Слова соболезнования в соцсетях написали практически все известные спортсмены, сообщений было настолько много, что у Twitter произошло несколько сбоев. Форвард ПСЖ Неймар узнал о гибели игрока прямо во время матча против «Лилля». Забитый мяч в этой игре он посвятил Коби, показав руками цифры 2 и 4, символизирующие игровой номер, под которым выступал погибший баскетболист.

В матчах НБА мероприятия в память о Коби длились на протяжении недели, а «Лейкерс» вывели из оборота номер 24. Канье Уэст посвятил Брайанту песню «24» из своего альбома Donda. Через два года после трагедии на месте гибели баскетболиста в городе Калабасас ему установили памятник. Спортсмен изображен в форме «Лейкерс» вместе с дочерью, которая держит баскетбольный мяч. Оба улыбаются.

Фото: Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press Леброн Джеймс выступает во время памятного торжества в честь Коби Брайанта

Брайант провел всю карьеру в одной команде

Коби был задрафтован в 1996 году «Шарлотт Хорнетс», но клуб тут же отдал его в «Лейкерс» по предварительной договоренности между командами. В калифорнийской команде защитник оказался вместе с центровым Шакилом О’Нилом, с которым они составили один из лучших дуэтов в истории лиги. Подвижный и изобретательный Брайант легко находил передачами огромного Шака, который штамповал очки. Дуэт внес огромный вклад в три чемпионских титула «Лейкерс», завоеванных в 2000, 2001 и 2002 годах. Однако после этого между игроками произошел конфликт, закончившийся обменом О’Нила в «Майами Хит».

Брайант на протяжении всей карьеры выступал в «Лейкерс». После ухода Шакила он помог команде еще дважды выиграть титул в НБА в 2009 и 2010 годах, 18 раз участвовал в Матчах всех звезд, а в 2008-м был признан MVP (cамый ценный игрок. — NEWS.ru) лиги. Брайант отличался сверхрезультативной игрой, часто он практически в одиночку добывал победы для «Лейкерс». В 2006 году он набрал 81 очко в матче против «Торонто». Это второй результат в истории НБА, первое место удерживает Уилт Чемберлен, набравший 100 очков в 1962-м. В 2021-м Брайанта ввели в Зал славы НБА.

За свою жизнь Брайант накопил состояние, которое оценивается в $680 млн. Из них около половины он получил в качестве зарплаты в «Лейкерс». Остальной доход баскетболист обеспечил рекламными контрактами со всевозможными компаниями: от Nike до Turkish Airlines. Игрок завершил карьеру в 2016 году.

Фото: Armando Arorizo/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации в течение двадцати сезонов за одну команду - «Лос-Анджелес Лейкерс»

Как Брайант выступал за сборную США

Первым титулом Брайнта в составе сборной США стала победа на чемпионате Америки в 2007 году. Спустя год он принял участие в Олимпиаде в Пекине, где американцы с составом исключительно из суперзвезд смели всех соперников. Групповой этап сборная США завершила с разницей очков +161, а в плей-офф к американцам максимально приблизились испанцы, проигравшие им 11 очков.

История повторилась через четыре года, и Коби снова был в составе. На этот раз американцы сделали +183 в группе, а в финале снова победили испанцев, на этот раз с преимуществом в семь очков. Брайант вполне мог взять и третье олимпийское золото, но в 2013-м он объявил о завершении карьеры в сборной. По его словам, таким образом он решил дать дорогу молодым.

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