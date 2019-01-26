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Раскрыта сумма гонорара Емельяненко за бой с Бейдером

ТАСС

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко гарантированно получит за участие в поединке Bellator 214, который состоится в Лос-Анджелесе, 300 тысяч долларов, а его соперник американец Райан Бейдер — 150 тысяч.

По информации MMA Junkie, дополнительно бойцы получат бонусы от спонсоров. 

Бой Бейдера и Емельяненко назначен на 27 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов.

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.

Агент Емельяненко отреагировал на слухи об отказе от боя, сообщал News.ru.


#MMA #ФедорЕмельяненко
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