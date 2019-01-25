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Раскрыта сумма долгов ФК «Луч» из Владивостока

vk.com/fcluch эксклюзивы

спорт [ версия для печати ]

Задолженность футбольного клуба «Луч» из Владивостока составляет около 400 миллионов рублей. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе клуба.

«Допущенные прежним руководством в период 2012–2017 годов финансовые злоупотребления ставят клуб на грань банкротства в связи с нарастающими за счёт пени долгами по налоговым платежам. Общий объём текущей задолженности составляет 384 млн рублей», — сообщили в клубе.

Кроме того, бывшее руководство команды оказалось неспособно отчитаться за полученную субсидию из краевого бюджета в размере 65 млн рублей.

«Отсутствие отчётных документов фактически означает нецелевое расходование бюджетных средств и влечёт за собой правовые последствия для клуба, вплоть до возбуждения уголовных дел», — пояснили в пресс-службе.

Тем не менее в клубе отметили, что смогли найти новых инвесторов для «Луча».

ОАО «Терминал Астафьева» и администрация Приморского края начиная с ноября 2017 года ведут совместную работу по финансовому оздоровлению ФК «Луч».

«Общий объём инвестиций со стороны ОАО „Терминал Астафьева“ составил более 300 млн рублей», — отметили представители клуба.

«Луч» после 24 туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает 9-е место в турнирной таблице.


#футбол #Луч
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