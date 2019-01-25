Раскрыта сумма долгов ФК «Луч» из Владивостока

Задолженность футбольного клуба «Луч» из Владивостока составляет около 400 миллионов рублей. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе клуба.
«Допущенные прежним руководством в период 2012–2017 годов финансовые злоупотребления ставят клуб на грань банкротства в связи с нарастающими за счёт пени долгами по налоговым платежам. Общий объём текущей задолженности составляет 384 млн рублей», — сообщили в клубе.
Кроме того, бывшее руководство команды оказалось неспособно отчитаться за полученную субсидию из краевого бюджета в размере 65 млн рублей.
«Отсутствие отчётных документов фактически означает нецелевое расходование бюджетных средств и влечёт за собой правовые последствия для клуба, вплоть до возбуждения уголовных дел», — пояснили в пресс-службе.
Тем не менее в клубе отметили, что смогли найти новых инвесторов для «Луча».
ОАО «Терминал Астафьева» и администрация Приморского края начиная с ноября 2017 года ведут совместную работу по финансовому оздоровлению ФК «Луч».
«Общий объём инвестиций со стороны ОАО „Терминал Астафьева“ составил более 300 млн рублей», — отметили представители клуба.
«Луч» после 24 туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает 9-е место в турнирной таблице.