Раскрыта причина смерти тренера «Салавата Юлаева» В США назвали самоубийство причиной смерти тренера «Салавата Юлаева» Кольцова

Причиной смерти ассистента главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» из Уфы Константина Кольцова стало самоубийство, заявили в полицейском управлении округа Майами-Дейд в США. По данным следствия, смерть 43-летнего тренера наступила в понедельник, 18 марта.

Полицейское управление Майами-Дейд, бюро по расследованию убийств, отреагировало и взяло на себя расследование очевидного самоубийства Константина Кольцова (17.04.1981). Никаких подозрений в совершении преступления нет, — сообщили в полиции.

Известно, что сигнал в экстренные службы о происшествии поступил 18 марта примерно в 12:39 по местному времени, на место событий — курортный отель St. Regis Bal Harbour Resort — незамедлительно были направлены полиция и медики.

Кольцов до начала тренерской карьеры активно выступал в профессиональных лигах. Он входил в состав американского клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», представлял команды «Юность» и «Динамо» из Белоруссии, а также успел поиграть в российских клубах «АК Барс», «Спартак» и «Салават Юлаев».

Ранее стало известно о смерти португальского футболиста, бывшего главного тренера московского клуба ЦСКА Артура Жорже. Он умер на 79-м году жизни. Он также был самым титулованным тренером в истории португальского ФК «Порту». Жорже скончался после длительной борьбы с тяжелой болезнью.