«Раньше был скромным»: за что биатлонисты возненавидели Губерниева

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

30 декабря стало известно, что российские тренеры по биатлону ждут ухода Дмитрия Губерниева из телевизионных эфиров. По словам четырехкратного олимпийского чемпиона по этому виду спорта Александра Тихонова, рейтинги соревнований, комментатором которых выступает журналист, гораздо ниже других. Из-за чего Губерниева стали ненавидеть в мире биатлона — в материале NEWS.ru.

Чем Губерниев заслужил плевок в лицо

До 2014 года Губерниев избегал открытых конфликтов с представителями команды и Союзом биатлонистов России. Когда на протяжении трех сезонов подряд российские спортсмены не могли завоевать золото на чемпионате мира, комментарии Дмитрия стали более едкими. Телеведущий активно критиковал немецкого тренера женской команды Вольфганга Пихлера, который, несмотря на внушительную зарплату, не смог добиться с российской сборной высоких результатов.

В конце сезона 2013-2014, когда у Пихлера заканчивался контракт с командой, комментатор произнес в эфире ставшую знаменитой фразу: «Чемодан — вокзал — Рупольдинг». Если сам немец на критику предпочитал не реагировать, то его ассистент Павел Ростовцев решил выяснить отношения с Губерниевым в аэропорту. После разговора на повышенных тонах он плюнул в лицо комментатору.

Ростовцев позже признавал, что этот поступок был импульсивным.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Биатлонистка Анна Богалий-Титовец (слева на первом плане) и cтарший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер

«Я попытался выяснить у него, какие были причины и аргументы вот так формулировать свою позицию по этому эпизоду. Никакого ответа не получил. Честно признаюсь, меня переклинило. Я понимал, что бить его нельзя, потому что общественное место, свидетели, да и некрасиво. Но и отпускать этого подонка, другого слова у меня нет, тоже нельзя. Взял и плюнул ему в лицо», — так объяснил свой поступок Ростовцев в интервью Sports.ru.

С тех пор Дмитрий систематически критикует любую деятельность своего оппонента, при этом не называя его имени в эфирах.

Почему Тихонов разозлился на Губерниева

Долгое время четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и Дмитрий Губерниев дружили, хвалили друг друга в интервью и вместе фотографировались. Несколько лет назад спортсмен позволил себе критиковать репортажи Губерниева. Комментатор не смог промолчать и жестко ответил. С тех пор бывшие друзья так и не помирились.

Сам Александр Тихонов прокомментировал NEWS.ru свое отношение к комментатору: «Когда-то Дима Губерниев был скромным, уважительным молодым человеком, освещал биатлон, рассказывал о гонках и спортсменах, не забывал и ветеранов прошлого. Но в какой-то момент слава закружила ему голову и он решил, что может учить биатлонистов бегать и стрелять, тренеров — тренировать, а функционеров руководить биатлоном».

По словам Тихонова, неуважительные комментарии Губерниева постоянно вызывали возмущение ветеранов отечественного биатлона, поэтому спортсмен «не мог не поставить его на место».

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Советский биатлонист, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов

Как рассказал Тихонов, однажды Губерниев назвал всех чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр прошлого фуфлом.

«Вы почитайте отзывы болельщиков о нем на спортивных сайтах. На один хороший отзыв — сотни ругательств. Думаю, пора это прекратить и окончание сезона провести на позитиве. Пригласить живых ветеранов на чемпионат России в Тюмень и дать им возможность рассказать о нашем прошлом, настоящем и будущем, а я готов дать концерт в Тюмени», — добавил Тихонов.

Кто написал открытое письмо Губерниеву

Недовольство ветеранов биатлона Губерниевым достигло своего апогея зимой 2021 года накануне чемпионата мира в Поклюке. Тогда несколько чемпионов мира и Олимпийских игр, среди которых были Владимир Аликин, Анатолий Алябьев, Александр Привалов, Геннадий Ковалев, Юрий Колмаков и заслуженный тренер России Анатолий Хованцев написали комментатору открытое письмо.

Тихонов был одним из авторов послания, с остальным ветеранами текст согласовали в устной форме. В письме биатлонисты отметала, что Губерниев «почувствовал полную безнаказанность в своих действиях и продолжает грубо оскорблять и сводить счеты со всеми, кто когда-либо посмел критиковать его репортажи».

«В погоне за дешевой популярностью и известностью вы не гнушаетесь никакими средствами, порой откровенно грязными и аморальными. В преддверии чемпионата мира по биатлону, к которому будет приковано внимание миллионов любителей спорта в нашей стране, мы просим оградить наших спортсменов, тренеров и ветеранов спорта от очередной порции своих оскорблений», — говорилось в письме.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев

Из-за чего Губерниев поссорился с Вяльбе

Непростые отношения сложились у Губерниева и с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, которая неоднократно критиковала его за излишнюю вовлеченность в жизнь команды и выступала против того, чтобы он комментировал лыжные гонки в эфире и вел программу об этом виде спорта подобную «Биатлону с Дмитрием Губерниевым».

Сам журналист считал, что Вяльбе критиковала его, так как хотела скрыть от общественности проблемы спорта, о которых он открыто говорил. Губерниев также не разделил ее точку зрения по поводу выступления россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Вяльбе сказала, что расценит этот шаг в нынешней ситуации, как предательство. В свою очередь Губерниев пообещал поддержать выбор спортсменов и напомнил: «крепостное право в России давно отменили».

Кто объявил Губерниеву бойкот

Действующие спортсмены оценивают работу комментатора положительно. Однако призер Олимпийских игр Евгений Гараничев не простил критику комментатору, поэтому уже несколько лет не дает интервью «Матч ТВ».

Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press Евгений Гараничев

«Лет шесть или семь назад он тоже позволял себе не просто критику, а резкие слова в эфирах, но потом извинялся. При встрече говорил, что это просто на эмоциях, на самом деле ничего подобного он не думает. Я тогда думал — ну да, он крупнейшая медийная личность, эмоции порой зашкаливают, можно и не обращать внимания. Пару раз воспринял это так, что человек действительно переживал, нервничал, болел за команду и оттого говорил резко. Но потом понял, что его извинения вообще ничего не значат и ничего не стоят», — объяснил свою позицию биатлонист в интервью «Чемпионату».

Сейчас Губерниев ведет концерты и официальные мероприятия, а также стал доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Несмотря на конфликты с некоторыми биатлонистами и резкие высказывания, за эфирами Губерниева по-прежнему следят многие поклонники этого вида спорта.

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