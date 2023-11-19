Раменское побоище, потасовка, развязавшая войну: массовые драки в спорте

Фото: AP/TASS

Рон Артест

На спортивных соревнованиях любого уровня эмоции бьют через край, и хотя настоящие профессионалы, как правило, умеют себя контролировать, исключения бывают. Одним из таких исключений стала массовая драка между баскетболистами клубов НБА «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс», произошедшая 19 ноября 2004 года. Подробнее об этом происшествии, а также о других аналогичных случаях на турнирах самого высокого уровня — в материале NEWS.ru.

Что случилось на игре НБА

Все началось примерно за 45 секунд до конца матча. Нападающий «Пэйсерс» Рон Артест сфолил на центровом «Пистонс» Бене Уоллесе, а пострадавший толкнул руками в грудь обидчика. После этого баскетболисты обеих команд в стандартном режиме потолкались друг с другом, и на этом все могло бы закончиться, однако один из болельщиков бросил в Артеста стакан с колой. Тот кинулся на трибуны в поисках обидчика, за ним последовали и его партнеры по команде, и игроки «Детройта». Побоище остановили полицейские, в его результате девять болельщиков получили травмы различной степени тяжести, двоих пришлось госпитализировать.

НБА вынесла жесткие наказания в отношении участвовавших в драке игроков. Самую длительную дисквалификацию получил Артест, который суммарно пропустил 86 матчей. Против него также было заведено уголовное дело, в итоге суд приговорил баскетболиста к году лишения свободы условно и 60 часам общественных работ. Условные сроки получили и несколько участвовавших в драке болельщиков, кроме того, им всем пожизненно запретили посещать спортивные мероприятия.

Как произошла одна из самых крупных драк в истории хоккея

Хоккеисты во время матчей часто дерутся друг с другом практически на законных основаниях. Арбитры, как правило, не вмешиваются в потасовки один на один до того момента, пока кто-то из участников не окажется на льду. Однако в 1987 году на молодежном чемпионате мира в Чехословакии произошла драка стенка на стенку между всеми участниками матча.

В заключительной игре ЧМ встречались Канада и СССР. Североамериканцам для завоевания золотых медалей нужно было победить соперника с разницей как минимум в три шайбы, а советские хоккеисты ни на что не претендовали. В итоге матч завершился во втором периоде при счете 4:2 в пользу канадцев. Доиграть встречу не получилось из-за массовой драки, в которой приняли участие сначала все находившиеся на площадке хоккеисты, а затем и все игроки со скамейки запасных. В стороне не остались даже вратари.

Судьи ничего смогли сделать с таким количеством дерущихся, и на арене отключили свет. После этого команды под конвоем из полицейских и военных отправили по разным городам, результат матча был аннулирован, что лишило канадцев золотых медалей. Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала всех игроков на 18 месяцев, тренеров команд — на 3 года. Позже наказание смягчили, сократив дисквалификации до полугода.

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Матч между сборными СССР и Канады

Как произошла самая крупная драка в российском футболе

Словосочетание «массовая драка» у поклонников российского футбола ассоциируется прежде всего с событиями матча РПЛ между «Сатурном» и ЦСКА в Раменском в том же 2004 году. На протяжении всего матча команды играли достаточно грубо, судья Александр Гончар не скупился на желтые карточки, однако в концовке матча ситуация вышла из-под контроля. Аргентинский легионер «Сатурна» Адриан Бастия толкнул двумя ногами сзади игравшего за ЦСКА Сергея Семака, а находившийся рядом Юрий Жирков тут же сделал то же самое в отношении южноамериканца. После этого на поле завязался рукопашный бой.

К драке подключились все футболисты, находившиеся на поле, а также тренеры и игроки обеих команд со скамейки запасных. Одним из самых активных участников потасовки был бразилец Жедер, который осыпал соперников ударами как кулаками, так и ногами. В какой-то момент на поле даже оказались фанаты, а остановили побоище стюарды совместно с главными тренерами команд Валерием Газзаевым и Борисом Игнатьевым. В итоге Гончар показал четыре красные карточки: сфолившим Жиркову и Бастии, а также участвовавшим в драке Василию Березуцкому и Джамбуладу Базаеву. Все четверо потом получили по пять матчей дисквалификации. Демонстрировавший навыки ММА Жедер остался безнаказанным.

Как драка на футбольном матче стала прологом войны

В мае 1990 года зачинщиком массовой драки на стадионе «Максимир» в Загребе стали не футболисты, а фанаты. В рукопашной сначала на трибунах, а затем и на поле сошлись болельщики местного «Динамо» и «Црвены Звезды», которая приехала на выездной матч Кубка Югославии. Футболисты по большей части поспешили скрыться в подтрибунном помещении, но 21-летний капитан «Динамо» Звонимир Бобан остался в гуще событий и в прыжке ударил ногой полицейского. Игроку показалось, что тот плохо обошелся с фанатом загребской команды.

Бобана дисквалифицировали на девять месяцев, из-за этого он пропустил чемпионат мира 1990 года. Многие же фанаты с той и другой стороны спустя год вяли в руки оружие и сошлись в войне Сербии против Хорватии, так что ту драку считают своеобразны прологом к началу реальных боевых действий.

Фото: AP/TASS Звонимир Бобан

Как произошла самая крупная драка в истории Олимпиады

Олимпиада — настоящий праздник спорта, где царит дух честной игры и взаимоуважения к соперникам, но так происходит далеко не всегда. В 1956 году в Мельбурне в олимпийском турнире по водному поло сошлись сборные СССР и Венгрии, матч вошел в историю под названием «кровь в бассейне». Игра состоялась менее чем через месяц после участия советских войск в подавлении восстания в Будапеште, организаторам Игр стоило бы развести команды, но они понадеялись на лозунг «Спорт вне политики» и прогадали.

На протяжении всего матча соперники практически открыто лупили друг друга, но судьи предпочитали не выносить жестких решений. «Я погнался тогда за своим обидчиком, если бы поймал, задушил бы и утопил, но он успел уплыть», — вспоминал в интервью «Советскому спорту» ватерполист сборной СССР Петр Мшвениерадзе, получивший два удара кулаком по лицу от венгра Деже Дьярмати.

В итоге за несколько минут до конца игры при счете 4:0 в пользу венгров игрок сборной СССР Валентин Прокопов ударом кулака рассек бровь ватерполисту из Венгрии Эрвину Задору. У того началось обильное кровотечение, его товарищи по команде совместно с десятками болельщиков, прорвавшихся к бассейну, планировали устроить самосуд. В дело вмешалась полиция, матч решили не доигрывать, засчитав в нем победу Венгрии, которая позже стала олимпийским чемпионом.

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