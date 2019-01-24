Ракицкому предрекают проблемы в случае ухода в «Зенит»

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Защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий

Защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий столкнётся с рядом проблем, если перейдёт в петербургский «Зенит». Об этом заявил депутат «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий.

«Ситуацию могут использовать, чтобы в очередной раз закричать „кто не скачет, тот москаль“. И обвинить человека в том, что он „продал родину“. Поэтому проблемы у Ракицкого, скорее всего, будут. Но это просто надо пережить», — цитируют Балицкого «Известия».

«Зенит», по неофициальной информации, предлагает за Ракицкого €12 млн. 29-летний футболист — шестикратный чемпион Украины в составе «Шахтёра».

Ранее News.ru сообщал, что в гонку за хавбека «Зенита» вернулся французский ПСЖ.