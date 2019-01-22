Радимов рассказал о проблемах Аршавина со здоровьем

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Андрей Аршавин

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что у экс-нападающего петербургской команды Андрея Аршавина давно есть проблемы со зрением.

«Когда мы ехали в поезде, он достал очки из футляра и надел. Я спросил: "Ты что, плохо видишь?" Аршава ответил: "Я всегда плохо видел, ещё когда играл"», — приводит слова Радимова «Спорт день за днём».

Он добавил, что очки Аршавину идут.

Хавбек завершил карьеру в 2018 году. В последние годы он играл за казахстанский «Кайрат». Помимо него и лондонского «Арсенала» в карьере Аршавина были «Кубань», «Зенит» и сборная России. Вместе с «сине-бело-голубыми» футболист трижды выигрывал чемпионат страны, один раз — Кубок России и один раз — Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе национальной команды игрок стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

Аршавин объяснился за покер в ворота «Ливерпуля», сообщал News.ru.