«Могу появляться с мужем и сыном»: история «мерзкого» Тома Дейли

Олимпиада — 2020 завершилась больше недели назад, но мы продолжаем о ней говорить. А как иначе? Например, британский олимпийский чемпион по прыжкам в воду Том Дейли стал героем не только в Токио, но и после завершения соревнований.

Сначала мир умилился, когда на телеэкранах Токийского центра водных видов спорта его засекли за вязанием во время женских соревнований по прыжкам в воду. Так он снимал стресс.

Почему мы решили о нём рассказать? Во время Олимпиады на государственном телеканале «Россия 1» во время передачи «60 минут» один из участников дискуссии назвал его «мерзостью» из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Дейли не скрывает, что он гей. Каминг-аут прыгун в воду сделал в 2013 году, когда встретил свою любовь — режиссёра и продюсера Лэнса Блэка, который старше «дайвера» на 20 лет. Блэк известен тем, что получил «Оскар» за сценарий к фильму «Харви Милк» 2008 года.

Если бы я не встретил Лэнса, я не знаю, нырял бы я сейчас, — сообщил спортсмен на своём YouTube-канале.

Спустя четыре года они сыграли свадьбу, после чего заявили о намерении завести ребёнка. Естественно, такое признание не привело подписчиков в восторг. Негативные комментарии — это даже мягко сказано. Дейли вспоминал, что был в ужасе от реакции окружающих. В интервью The Times он рассказывал, что всегда мечтал быть отцом.

Собирал детскую одежду много лет. Я не мог понять, почему люди так сильно возражали против того, что мы с Лэнсом хотим завести ребенка. Мне кажется, что мы думали об этом гораздо больше и основательнее, чем, бывает, думают другие пары, — признавался спортсмен.

Но в итоге супругам удалось пройти через это непринятие. Дейли не видит ничего ужасного в том, что семья состоит из двух отцов. Пара просто хочет «быть лучшими родителями для ребёнка».

Так оно и вышло. В 2018 году суррогатная мать подарила супругам сына Роберта.

Путь в водных видах спорта Дейли начал ещё в 2000-х. Семилетнему Тому понравилось плавание, но отец решил пойти дальше и предложил ему попробовать свои силы в прыжках в воду. И Дейли это увлекло, причём так, что в 14 лет он попал в сборную Великобритании на Олимпиаду 2008 года в Пекине и стал самым юным спортсменом в составе команды.

На первых Играх ему не удалось вернуться с наградой, однако спустя год он стал чемпионом Европы и мира в прыжках в воду с 10-метровой вышки. BBC назвала Дейли «Спортивной персоной 2009 года». А он всё продолжал: в 2010-м стал золотым медалистом на Играх Содружества, спустя два года завоевал бронзовую награду на домашней Олимпиаде, в 2016-м в Рио-де-Жанейро занял третье место в синхронных прыжках. А в 2017 году Международная федерация плавания и вовсе назвала его лучшим прыгуном в воду.

В 2021-м, перед тем, как завоевать золото Олимпиады в Токио, Дейли победил на чемпионате Европы в Будапеште, побив личный рекорд. К слову, для токийской награды он тоже связал чехол.

Ничего плохого вроде бы никому Том не сделал. Ни на одном зарубежном информационном портале и слова плохого о Дейли не говорят. Никакой грязи. Нет ни одной ситуации, за которую его можно пристыдить. Не напивался и не лез в драки, голым по Трафальгарской площади не бегал. Но придраться всё равно нашли к чему. И не где-то, а на российском ТВ. Угадаете, к чему? Правильно — к сексуальной ориентации.

Ладно, осуждения в Сети. Они всегда были и будут. Но государственное телевидение? Прыгун в воду о гомофобных выражениях не слышал. Дейли признался, что в столице Японии находился «в пузыре», где спортсмены практически ничего не видят. Но его ответ 16 августа приятно поразил.

Вы ждали агрессии и ответных криков на Россию? Тогда получите совершенно безобидный ответ, который хочется перечитывать и перечитывать. В интервью Metro 27-летний спортсмен признал, что «сегодня всё общественное определяется через опыт белого гетеросексуального мужчины».

Он напомнил, что в Играх продолжают участвовать страны, где людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией приговаривают к смертной казни. Дейли счастлив, что выступает за Великобританию и чувствует себя в безопасности.

Я могу стоять на трамплине, появляться с мужем и сыном. И мне не нужно беспокоиться о каких-либо последствиях, — заметил олимпийский чемпион.

Но это сейчас. С самого детства Дейли понимал, что отличается от других, а окружающие говорили ему «плохие вещи». Чтобы раскрыться и перестать бояться осуждения, принять себя, ему потребовалось «очень много времени». А, учитывая, что он спортсмен, решение совершить каминг-аут далось ещё сложнее, ведь люди могут «посчитать это неприемлемым». Только сейчас, спустя многие годы, Дейли понимает, как он своим примером повлиял на весь мир.