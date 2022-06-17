Пятикратная чемпионка мира назвала необходимые для успеха в спорте качества Пятикратная чемпионка мира Аверина: для успеха в спорте необходимы терпение и здоровье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арина Аверина

Чтобы стать успешным спортсменом, человек должен обладать терпением и хорошим здоровьем, заявила художественная гимнастка, пятикратная чемпионка мира Арина Аверина. Она добавила, что ему также нужна удача, силы и готовность покорять вершины, пишет «Слово и Дело».

Главное, чтобы им нравилось то, чем они занимаются, и делать это в свое удовольствие. Терпение, здоровье — это самое главное, потому что без здоровья спортсмен не получится — удача, силы и готовиться к вершинам, — пояснила Аверина.

Она также поделилась впечатлениями от мастер-классов с детьми, которые они с сестрой Диной проводили в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Гимнастка призналась: дети сначала даже не поверили в то, что Аверины действительно к ним приедут. Спортсменка назвала большой радостью возможность ездить по городам и делиться опытом и впечатлениями с подрастающими коллегами.

У детей глаза горят, они готовы трудиться в два раза больше. Мне кажется, у них от этого появляется стимул продолжать тренировки дальше, — резюмировала Аверина.

Ранее 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио Дина Аверина рассказала об участии в турнире в Дубае. Она напомнила, что россиянам нельзя соревноваться с другими спортсменами, поэтому им придется меряться силами с белорусами.