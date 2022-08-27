«Спартак» в гостях разгромил воронежский «Факел» «Спартак» со счетом 4:1 разгромил воронежский «Факел»

Фото: spartak.com

Московский футбольный клуб «Спартак» в гостях обыграл воронежский «Факел» со счетом 4:1 в матче 7‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

После первого тайма хозяева вели со счетом 1:0, гол забил защитник «Факела» Аслан Дашаев. Во втором тайме полузащитники москвичей Роман Зобнин и Даниил Денисов отличились в составе красно-белых. Окончательный результат в дополнительное время установили Квинси Промес и Мацей Рыбус, забив два мяча подряд в течение нескольких минут.

Победа московского клуба переместила его на первую строчку турнирной таблицы. «Спартак» в своем активе имеет 16 очков, на второй строчке находится «Зенит» с 14 очками, «Факел» имеет в запасе всего четыре очка и занимает 14-ю строчку таблицы.

Ранее стало известно, что «Спартак» подписал контракт с сенегальским нападающим Кейта Бальде до 2025 года. За красно-белых форвард будет выступать под девятым номером.