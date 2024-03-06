«Путин сражается за страну»: что говорят о РФ и СВО Клаудиньо, Ари, Монсон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кевин Джонсон

Одной из заметных новостей последних суток стало намерение футболиста «Зенита» Клаудиньо проголосовать на выборах президента России. Об этом заявил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев. Сам Клаудиньо политических заявлений не делал, но их делали другие спортсмены, в недавнем прошлом получившие российское гражданство. Что они говорили о стране, о президенте и об СВО — в материале NEWS.ru.

Уайлд: «Россия уделает всех в Милане»

Один из самых успешных натурализованных спортсменов — сноубордист Вик Уайлд. До сезона-2011/12 он выступал за сборную США, а в мае 2012 года получил российское гражданство. Выступая за Россию, на Олимпийских играх в Сочи он завоевал два золота, в Пекине-2022 — бронзу. Вот что он сказал о своем возможном участии в Милане-2026.

«Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высока вероятность завоевания большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане», — приводит слова Уайлда ТАСС.

Также 37-летний спортсмен признавался: в последние два-три года он не раз ловил себя на мысли, что в России ему комфортно. В нашей стране Уайлд освоился и не хочет из нее уезжать, несмотря на СВО и объявленную в 2022 году частичную мобилизацию. Перспектива отправиться в военкомат спортсмена не напугала.

Фото: Ulrik Pedersen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вик Уайлд

«У меня есть причины этого не бояться. Зачем я вообще нужен армии, если мой русский реально плоховат. Сидеть там со словарем? Я не думаю, что повестка — вероятный для меня расклад. При этом я точно не хочу никого судить или оценивать — ни тех, кто уехал, ни тех, кто остался. Это, кстати, важнейшая часть американской идеологии: люди делают ровно то, что хотят. Вот я выбрал остаться. Хочу дальше жестко работать и быть успешным в России, а не бежать из нее», — приводит его слова Sports.ru.

Ари: «Путин сражается за свой народ»

Бывший футболист «Спартака» Ари, получивший российское гражданство в 2018 году и проведший два матча за сборную РФ, также не раз высказывался о своей новой стране и ее президенте. Вот фрагмент из его свежего интервью, данного в марте 2024 года «Матч ТВ».

«Сейчас у меня много дел в Бразилии. Много работы со своей футбольной командой. Я очень скучаю по России и хочу приехать. Думаю, приеду летом. Планирую участвовать в выборах президента России весной. Буду голосовать за Путина дистанционно. Это большой лидер. Думаю, что он победит в выборах», — сказал футболист.

В январе в интервью Sport24 он отвечал на политический вопрос чуть более развернуто.

«Несмотря на то что сейчас происходит в мире, Путин сражается за свою страну и народ. У меня огромное уважение к этому человеку! Я против боевых конфликтов, но... В Бразилии и многих странах Латинской Америки намного хуже: большой процент бедности и много других проблем. В этом плане в России все намного стабильнее, и это большая заслуга Владимира Путина», — сказал бывший форвард «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России.

Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press Ари

Монсон: «Для меня быть американцем — позор»

Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году и с тех пор делал немало заметных высказываниях о стране, в которой живет и работает. И не просто работает, но и является депутатом парламента Республики Башкортостан. Вот что бывший боец UFC рассказал NEWS.ru.

«Запад пытается выставить Россию злом, хотя русский народ не виноват в конфликте с Украиной. В России люди всегда старались показать, как хороша их страна, как хорош их город. В остальном мире же Россия не воспринималась как действительно великая страна. А людям хотелось этого признания, и за последние несколько лет это случилось. Частично из-за СВО, а частично из-за других действий Путина, благодаря которым Россия заявляет о себе во весь голос. Кажется, что Россия снова стала важной во всем мире», — считает Монсон.

С его точки зрения, цель Америки — ослабить Россию с военной и экономической точек зрения. И быть американцем для Монсона сейчас — позор. Он отказался от паспорта США в мае 2023 года.

«Им [США] СВО выгодна еще и потому, что теперь они продают европейцам свой газ вместо российского по цене в четыре раза выше российской. Производители оружия и газовые компании в США очень хорошо наживаются на этой войне, поэтому Америка будет ее поддерживать. Им абсолютно все равно, сколько погибает украинцев или россиян. Вот почему я отказался от американского паспорта и больше не могу представлять эту страну. Я не могу представлять государство, которое ведет такую политику. Для меня быть американцем сейчас — позор», — заявил Монсон.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Джефф Монсон

Джонсон: «Футболка с Путиным делает меня сильнее везде»

Еще один американский боец, боксер Кевин Джонсон, также получил гражданство России не так давно, в 2023 году. После этого он делал немало громких заявлений, в том числе и о Владимире Путине. Он даже сменил имя, теперь его официально зовут Кевин Владимирович Джонсон. Вот как он в интервью NEWS.ru прокомментировал собственную шутку о том, что футболка с Владимиром Путиным помогает ему в постели.

«Ха-ха, она делает меня сильнее везде, даже в постели! Но если серьезно, давайте я так скажу: Путин — один самых уважаемых и почитаемых людей в мире. И я к нему отношусь именно так. Не хочу, чтобы эта моя шутка выглядела неуважительно. Но я действительно часто надеваю эту футболку из уважения к президенту России, люди со мной фотографируются, когда я ее ношу», — сказал боксер, и добавил, что в последние 18 лет он регулярно бывал в России и не слышал плохого мнения о Путине.

Джонс-младший: «Кличко, почему ты нацелился на меня?»

Пожалуй, самый звездный из «новых русских» — экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях, Рой Джонс — младший. Американец получил паспорт России из рук Владимира Путина в 2015 году и сказал много комплиментарного о нашей стране, но ни разу публично ни поддерживал, ни осуждал проведение СВО на Украине. Высказываний на тему политики после февраля 2022 года у него было несколько.

Боксер призывал отказаться от дискриминации российских спортсменов, выражал готовность провести переговоры с Путиным по поводу обмена осужденной за наркотики американской баскетболистки Бриттни Грайнер, а также вступил в полемику с бывшим украинским боксером Владимиром Кличко, который упрекнул его в поддержке российских властей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Рой Джонс - младший

«Кличко пытается утянуть меня в политику, но я не имею никакого отношения к политике. Почему ты нацелился на меня? Я не имею к этому никакого отношения. У меня есть знакомые, причастные к обеим сторонам, и я никого не хочу видеть на войне», — заявил Джонс YouTube-каналу ES NEWS.

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