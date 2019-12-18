https://static.news.ru/photo/a15d591a-225c-11ea-bc0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин считает, что чемпионат мира 2022 года по волейболу пройдёт на территории России, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По его мнению, сейчас необходимо «спокойно» дождаться окончательного решения, в частности, вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

Но российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям. У нас замечательные ребята, и они ещё не раз порадуют нас своими блестящими победами, — подчеркнул он.

Ранее российский лидер назвал решение WADA в отношении российских спортсменов несправедливым и не соответствующим здравому смыслу и праву. Он отметил, что оно противоречит Олимпийской хартии, потому что претензий к Олимпийскому комитету РФ нет.

Как писал NEWS.ru, 9 декабря члены исполкома WADA единогласно проголосовали за рекомендованные по соответствию санкции: Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России (ПКР).