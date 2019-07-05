https://static.news.ru/photo/c90437c4-9f06-11e9-9838-fa163e074e61_1024.jpg президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова поделиться опытом проведения Зимних Олимпийских игр с Италией.

Хотел бы поздравить итальянских друзей с тем, что Италия получила право принять Зимние Олимпийские игры в 2026 году. Готовы всячески содействовать их проведению, имея в виду наш недавний опыт проведения таких соревнований в Сочи, — цитирует Путина ТАСС .

Ранее News.ru писал, что зимние Олимпийские игры в 2026 году примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Таким образом, Италия уже в четвёртый раз примет Олимпиаду. В 1956 году зимние Игры проходили в Кортина-д'Ампеццо, в 1960 году — летние в Риме, в 2006 году — зимние в Турине.