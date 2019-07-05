Путин: Россия готова всячески содействовать проведению Олимпиады-2026
Андрей Лёвин
12:21, 05 июля 2019
https://static.news.ru/photo/c90437c4-9f06-11e9-9838-fa163e074e61_1024.jpgпрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Итальянской Республики Джузеппе КонтеФото: Администрация Президента России/kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова поделиться опытом проведения Зимних Олимпийских игр с Италией.
Хотел бы поздравить итальянских друзей с тем, что Италия получила право принять Зимние Олимпийские игры в 2026 году. Готовы всячески содействовать их проведению, имея в виду наш недавний опыт проведения таких соревнований в Сочи, — цитирует Путина ТАСС.