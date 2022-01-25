Путин призвал олимпийцев неукоснительно соблюдать медпредписания в Пекине

Президент России Владимир Путин призвал российских олимпийцев соблюдать все предписания для соблюдения безопасности на Играх в Пекине. Это требование глава государства озвучил на встрече со спортсменами сборной России в преддверии зимней Олимпиады в Пекине, которая прошла сегодня в формате видеоконференции.
Прошу вас и всех ваших товарищей по команде неукоснительно выполнять требования оргкомитета, строго соблюдать все медицинские предписания, — сказал Путин.
Олимпийские игры пройдут в период с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рекомендовал спортсменам из своей страны не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.