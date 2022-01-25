Путин призвал олимпийцев неукоснительно соблюдать медпредписания в Пекине

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев признался, что нравится то, как развивается карьера российского тяжеловеса Александра Волкова в UFC. Однако функционер выразил одну претензию к спортсмену. По его словам, Волков постоянно проигрывает свои самые важные поединки.

Мне нравится Саня, что он закрепился в лиге. О нём часто говорят, что он мог бы подраться за пояс чемпиона UFC. Не факт, что реально смог бы, но он всё...