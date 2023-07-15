Путин поздравил победителей автогонок, прошедших у стен Кремля Путин приветствовал и поздравил участников ралли «Шелковый путь» в Москве

Владимир Путин поздравил победителей и участников ралли «Шелковый путь». Стенограмма с обращениям к участникам соревнований, финиш которого проходил у стен Кремля, опубликовано на сайте президента. Путин назвал соревнования престижными и отметил их вклад в развитие автомобильного спорта в России.

Эти соревнования прочно вошли в календарь престижных международных автогонок. Они объединяют известные команды, именитых пилотов и начинающих профессионалов из разных стран, способствуют продвижению и популяризации автомобильного спорта. И конечно, финиш ралли в самом сердце российской столицы, у стен Кремля, ‒ это всегда яркое, красочное событие, которое привлекает неподдельный интерес жителей и гостей Москвы, — говорится в телеграмме.

Поздравительное сообщение со сцены у Васильевского спуска зачитал министр спорта России Олег Матыцин. Маршрут ралли «Шелковый путь» пролегал по дорогам 13 регионов России. В соревнованиях участвовали спортсмены на грузовиках, внедорожниках, мотовездеходах и квадроциклах.

В прошлом году финиш ралли проходил в «Лужниках». Тогда в гонке приняли участие более 40 экипажей.