Путин поздравил Екатеринбург с получением права проведения Универсиады-2023
Андрей Лёвин
17:48, 09 июля 2019
https://static.news.ru/photo/c26e7052-a25b-11e9-be0a-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Сергей Булкин/News.ru
Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами Уральского федерального университета поздравил учащихся с тем, что Екатеринбург получил право провести летнюю Универсиаду 2023 года.
Для университета это событие ещё и очень полезное, имея в виду, что часть зданий и сооружений предполагается передать затем университету для того, чтобы собрать с разных площадок, которые разбросаны по всему городу, — цитирует Путина «Р-Спорт».
Это уже третья Универсиада, которая пройдёт в России: в 2013 году в Казани прошла летняя Универсиада, в марте 2019 года зимняя Универсиада прошла в Красноярске.
Бывший российский боксёр, ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поступок грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего российского президента Владимира Путина в прямом эфире «Рустави 2», писал News.ru.