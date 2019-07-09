Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева раскрыла детали своей программы в новом сезоне, отметив, что раздеваться на льду не будет. Чемпионка мира 2015 года станет выступать под песню Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера.

Автором идеи и постановки номера является хореограф Илья Авербух. Об этом Туктамышева написала на своей странице в Instagram, сопроводив сообщение парой фотографий нового образа. На снимках Туктамышева позирует в коротком...