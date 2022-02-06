Путин назвал «вдохновляющим примером» победу Большунова на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунов с победой в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине, текст поздравления опубликован на сайте Кремля. Эта награда стала первой медалью высшего достоинства для сборной России на Олимпиаде, а также первым олимпийским золотом для самого спортсмена.

Вы блистательно открыли золотой счёт нашей команды. Убеждён, ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Молодец, — поздравил спортсмена президент.

Российский лыжник прошёл дистанцию (15 + 15 км) за один час и 16 минут (девять секунд). Вторым стал другой россиянин, Денис Спицов. Тройку замкнул финн Йиво Нисканен.

5 февраля российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в женском скиатлоне на Олимпиаде. Российская спортсменка уступила победительнице норвежке Терезе Йохауг чуть более 30 секунд. Она на 0,3 секунды опередила финишировавшую третьей австриячку Терезу Штадлобер.

Ранее сообщалось, что чемпион мира 2021 года российский лыжник Александр Большунов упал на спуске на первом круге скиатлона на Олимпийских играх в Пекине. Большунов продолжил гонку, почти не потеряв времени и отставая всего на две секунды.