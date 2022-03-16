Путин отреагировал на санкции в отношении российских спортсменов

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что санкции против российских спортсменов «растоптали» все олимпийские принципы. Он сделал акцент на том, как «соблюдается» главный спортивный принцип «спорт вне политики».

Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счёты и с паралимпийцами. Вот такой вот спорт вне политики, — сказал президент.

3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил своё решение и запретил российским и белорусским атлетам участвовать в Паралимпиаде в Пекине. Это было связано с напряжённой обстановкой в Олимпийской деревне и нежеланием ряда стран соревноваться с россиянами и белорусами.

С начала спецоперации на Украине большинство международных спортивных федераций отстранили российских спортсменов от международных соревнований на неопределённый срок.

Ранее бронзовый призёр Сочи-2014 по лыжным гонкам Илья Черноусов заявил, что он не хотел, чтобы ранее опубликованный пост в Instagram с президентом России Владимиром Путиным вызвал столько замешательств и недоразумений. По его словам, он пытался сблизить людей. Лыжник удалил публикацию в поддержку президента из социальной сети.