Путин назвал фигурное катание в исполнении Валиевой искусством

Камила Валиева / Фото Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийцами отдельно отметил достижения фигуристки Камилы Валиевой, котрая завоевала золото Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях, а затем стала фигуранткой допингового скандала. Сегодня Валиева празднует 16-летие. Слова главы государства приводит «Р-Спорт».

Камила Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства, такого невозможно добиться при помощи каких-то «средств» и манипуляций, — сказал Путин.

В допинг-пробе Валиевой, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. Во время Олимпиады в Пекине (9 февраля) Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.