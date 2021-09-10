Путин наградил российских паралимпийцев по итогам игр в Токио

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских паралимпийцев. После токийских паралимпийских игр спортсмены получат государственные награды. Об этом сообщается на официальном Интернет-портале правовой информации.

Участники соревнований по распоряжению главы России получат высокие награды. Спортсменам присуждены ордена почета и дружбы, медали ордена за заслуги перед Отечеством I и II степени. Указ о награждении начинался словами «за большой вклад в развитие отечественного спорта, а также высокие спортивные достижения». В документе также отмечены стойкость и целеустремлённость паралимпийцев.

XVI летняя паралимпиада открылась в Токио 24 августа. Отмечалось, что на церемонии открытия не было приглашено зрителей из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией. В открытии спортивных игр приняли участи 163 сборных со всего мира. 20 команд из-за вирусной опасности не приняли участие в празднике. Знаменосцем российского спортивного коллектива на параде спортсменов был десятикратный чемпион мира по лёгкой атлетике Андрей Вдовин и двукратная паралимпийская чемпионка в беге на полтора километра Елена Паутова. Игры продлились в столице Японии до 5 сентября.