Путин: итоговое место России на ОИ в Пекине оказалось ниже запланированного

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Итоговое место сборной России на Олимпийских играх в Пекине оказалось ниже запланированного в стратегии развития спорта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта. Глава государства попросил министра спорта Олега Матыцина доложить об этом, сообщает ТАСС.

Итоговое место в общекомандном зачёте [на Олимпиаде в Пекине] у нашей сборной всё-таки ниже, чем было запланировано в стратегии развития спорта, — сказал президент.

26 апреля Путин вручил награды чемпионам Олимпиады в Пекине. По его словам, блестящие и волевые победы российских спортсменов стали настоящим украшением Игр. На встрече с олимпийцами он отдельно отметил достижения фигуристки Камилы Валиевой, которая завоевала золото Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях, а затем стала фигуранткой допингового скандала.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. В общем медальном зачёте Россия оказалась на девятом месте. Медальный зачёт досрочно выиграли норвежцы, у которых 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место заняла команда Германии, третье — сборная Китая.

Больше всего медалей в копилку российской команды принесли лыжники — 11. Александр Большунов взял золото в скиатлоне и марафоне. Также россияне победили в мужской и женской эстафетах.

