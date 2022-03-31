«Пусть покажут»: депутат о требованиях к Медведеву для участия в Уимблдоне

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон не имеет права требовать от иностранного спортсмена каких-либо письменных гарантий о финансировании его кем-либо, рассказал в беседе с NEWS.ru член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. Он отметил, что если в английском законе это прописано, то «пусть покажут». Так депутат прокомментировал требования Великобритании к российскому теннисисту, второй ракетке мира Даниилу Медведеву предоставить британскому министру спорта письмо о том, что он не получает денег от президента России Владимира Путина, РФ и Белоруссии.

Если это прописано в регламенте Уимблдонского турнира — пусть покажут организаторы. А вот заявления, кто финансирует Медведева, летал ли он в космос на Марс или не летал, <...> это, мне кажется, невозможно слышать от чиновника такого уровня. Его задача — проводить мероприятия на высоком уровне, следить, чтобы всё прошло нормально, безопасно, приглашение спортсменов, участие официальных лиц и делегаций. А вот требовать совершенно политические необоснованные требования... Я извиняюсь, так мы можем докатиться. Это точно не статус министра спорта, — заявил Свищёв.

Спикер добавил, что Хаддлстон известен своими шовинистическими и националистическими высказываниями в адрес России. Свищёв также напомнил о фразе министра с требованием отстранить от мирового спорта «всё, что связано с Россией».

Ранее сообщалось, что бывший российский теннисист, экс девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что считает абсурдным и неприемлемым требование властей Британии к отечественным игрокам выступить с критикой в адрес властей РФ. В противном случае их могут не допустить к участию в Уимблдоне.