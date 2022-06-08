«Пусть мир смотрит на сопливых астматиков»: Трефилов о норвежских лыжниках Тренер Трефилов назвал норвежских лыжников сопливыми астматиками

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Тренер по гандболу Евгений Трефилов назвал норвежских лыжников сопливыми астматиками, сообщает «Чемпионат». Таким образом он отреагировал на нежелание норвежцев соревноваться с соперниками из России.

Я знаю, что больше всех против России в лыжах выступали норвежцы. Громкие слова говорили. Ну, хорошо, пусть мир смотрит на этих пожизненных сопливых астматиков. Вот конкретно им я не верю, хотя они и лидеры, — заявил Трефилов.

1 марта FIS отстранила представителей России от участия в международных соревнованиях.

Ранее российский спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал шведского лыжника Маркуса Грате, который выступил против президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, назвав его нацистом. Спортсмен считает, что она не должна быть допущена к выборам в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).