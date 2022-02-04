«Пусть кричат дальше»: Роднина высказалась об оскорблениях в адрес Путина

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Мужская сборная России по мини-футболу одержала победу над командной Украины в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Сергея Скоровича.

Авторами голов в составе сборной России стали Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов. За украинскую команду голами отметились Евгений Серый и Даниил Абакшин. В финале чемпионата Европы россияне сыграют...