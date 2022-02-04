«Пусть кричат дальше»: Роднина высказалась об оскорблениях в адрес Путина

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала поведение болельщиков сборной Украины, которые исполнили оскорбительную кричалку о президенте России Владимире Путине во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах. По её мнению, люди, которые оскорбляли главу российского государства являются дураками, сообщает Sport24.
Если люди приходят на спортивное мероприятие, они должны быть сосредоточены на происходящем. Но дуракам закон не писан. Пусть кричат дальше, если только на это способны. Не стоит обсуждать поведение не особо умных людей. Надеюсь, у организаторов все под контролем, — сказала Роднина.
Встреча, которая могла быть прервана организаторами из-за провокаций украинских болельщиков, завершилась со счётом 3:2 в пользу сборной России.
Ранее Роднина поделилась с NEWS.ru мнением о командном турнире на Олимпийских играх — 2022. Она не считает нужным вообще смотреть его и собирается сохранить энергию на одиночные выступления.