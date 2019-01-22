ПСЖ открестился от игрока «Зенита» из-за его дороговизны

https://news.ru/storage/news/903dfe17e712cd650b4910554e0b83d6/b83025e6-21ed-418e-a94d-0be440f6512e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Леандро Паредес

Французский ПСЖ отказался от приобретения полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

Как сообщает L’Equipe, французов не устроила высокая стоимость игрока. «Зенит» пытался выручить за него 40 миллионов евро. Таким образом, единственным претендентом на футболиста остаётся лондонский «Челси».

Петербургский клуб приобрёл Паредеса в 2017 году у итальянской «Ромы» за 23 млн евро. В текущем сезоне в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) он забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Сам аргентинец не раз признавался, что был бы рад вернуться на родину, в «Бока Хуниорс», воспитанником которого он является.

Как писал News.ru, «Зениту» посоветовали купить победителя Лиги чемпионов.