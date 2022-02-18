Психолог предположил, в каком состоянии сейчас Камила Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева после допинг-скандала и неудачного выступления может быть в спортивной депрессии, предположил психолог и специалист по зависимостям Юрий Ефимов в разговоре с «Радио 1». Она возникает, когда спортсмен не побеждает, несмотря на вложенные в подготовку силы.

Есть такой медицинский термин, он называется маскированной депрессией. То есть если спортсмен долго готовился, вкладывал душу в тренировки, время и он чего-то не достигает, то возникает большой внутренний комплекс вины. Это очень часто связно с отсутствием достижений, это может привести к спортивной депрессии, — сказал Ефимов.

Он объяснил, что детская психика ещё не сформирована и спорт на таком серьёзном уровне может ей навредить.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал российских тренеров, которые, по его мнению, весьма холодно встретили 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после её выступления в произвольной программе Олимпиады. Из-за подобного поведения окружения спортсменки он усомнился в её будущем. Бах отметил, что Валиева сейчас находится в «невероятно сложной» ситуации, ей требуется поддержка семьи и окружающих.