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Прядкин рассказал об отношении к созданию Лиги Европы — 2

Сергей Прядкин Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сергей Прядкин

спорт [ версия для печати ]

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что решение исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о создании Лиги Европы — 2 позволит российским клубам «показать себя» на европейской арене.

«Лига Европы — 2 — это возможность и деньги заработать, и себя показать, поэтому могу сказать, что мое отношение только положительное», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Президент РПЛ добавил, что турнир — это шанс для многих команд поиграть на престижном турнире европейского уровня. Прядкин отметил, что важным моментом является то, что соревнования совпадают с календарными датами других европейских турниров. По его мнению, это не нанесёт ущерба плотному графику чемпионата России.

Решение о создании третьего европейского турнира было принято на исполкоме УЕФА 3 декабря текущего года. По регламенту турнира в нём примут участие 32 клуба, которые разделят на восемь групп по четыре команды в каждой. Матчи будут проводить по четвергам. Победитель сможет сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Лигу Европы — 2 планируется проводить в 2021–2024 годах.

Ранее News.ru писал, что общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) юридически утвердило использование системы видеоассистента арбитра (VAR) в чемпионате России по футболу.


#футбол #сергейпрядкин #РПЛ
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