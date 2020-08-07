Прядкин: готов уйти в отставку, если клубы примут такое решение

https://static.news.ru/photo/6e183f46-d8d9-11ea-8e9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что готов уйти в отставку.

Как сообщает РИА Новости, Прядкин заявил, что не смотря на слухи он ещё не в отставке.

Если клубы захотят, рассмотрим это. Если примут такое решение, то я готов, — цитирует его агенство.

Прядкин добавил, что уйти будет простым решением. Кроме того, он подчеркнул, что планирует работать на благо российского футбола.

Как писал NEWS.ru, новый устав РПЛ исключает возможность футбольных клубов по своей инициативе сменить президента организации.

Отмечается, что согласно новому уставу, президент РПЛ, в частности Сергей Прядкин, может досрочно прекратить свои полномочия только по решению общего собрания членов премьер-лиги, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов. Без этой санкции он не может покинуть свой пост, даже если суд докажет, что он причинил ущерб премьер-лиге, признан виновным в уголовном преступлении или сам подал заявление об отставке.