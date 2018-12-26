Провалу «Локомотива» в Лиге чемпионов нашлось объяснение

https://news.ru/storage/news/72882203980a624d2ec0955268c708d4/3395910f-ee59-44a4-9482-7048efc57491_850.jpg Антон Денисов/РИА Новости

Игроки «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов объяснил неудачное выступление команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

«"Локо" давно не участвовал в этом турнире. Плюс фактор чемпионата мира. Сборники долго набирали форму после возвращения из сборных. Свежести осенью не хватало. Да и не только осенью», — цитирует его «Советский спорт».

Наумов добавил, что команде не хватило турнирного опыта.

«Железнодорожники» вышли в Лигу чемпионов после победы в чемпионате России. На турнире они играли в группе D вместе с «Порту», «Шальке-04» и «Галатасараем». Москвичи заняли последнее место в квартете с тремя очками.

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