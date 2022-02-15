Провал Латыпова и лидерство Валиевой: итоги олимпийского дня

15 февраля на Олимпийских играх в Пекине было много эмоций, но не было золотых наград у сборной России. Наши биатлонисты максимально близко подошли к золоту, но после пяти промахов Эдуарда Латыпова и бронза выглядит хорошим результатом. В женском фигурном катании после короткой программы лидерство захватили Камила Валиева и Анна Щербакова, а в конькобежном спорте мужчины сумели выиграть серебряную медаль в преследовании. Чем ещё запомнился прошедший день Олимпиады и что ждать от наших спортсменов в среду — в материале NEWS.ru.

Промахи Латыпова

Самое сильное впечатление во вторник оставили биатлонисты, подарившие весь спектр эмоций. Эдуард Латыпов уверенно шёл к историческому золоту перед заключительным кругом. Уже с первого этапа сборная России добилась лидерства, а к последней стрельбе Латыпов подходил с преимуществом в 50 секунд над соперниками. Эдуард совершил невозможное, зайдя на два штрафных круга. И если бы на штрафной круг не зашла и немецкая команда, Россия осталась бы без медалей вовсе. Причём персонально для Латыпова это уже вторая неудачная эстафета подряд. 5 февраля в миксте у него было 20 секунд преимущества перед соперниками, которые он также растерял на стрельбе и заключительном круге.

Олимпийский рекорд

Сборная России по конькобежному спорту в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в командной гонке преследования. Как и четыре года назад, чемпионами стали норвежцы. У нашей команды серебро и олимпийский рекорд, который конькобежцы показали в полуфинале.

В свою очередь женская сборная России осталась без медалей в командной гонке преследования, уступив бронзу конькобежкам из Нидерландов, которые оказались быстрее наших спортсменок на 1,79 секунды.

Скандал во фристайле?

Российская спортсменка Анастасия Таталина заняла четвёртое место во фристайле в дисциплине «слоупстайл». Представительница России отстала от призовой позиции на 6,55 балла. Но после своего выступления Таталина раскритиковала оценки, которые ей поставили судьи.

Меня сегодня чисто засудили. Я сделала лучший проезд, который я могла сделать. Сделала дабл четырнадцать. Его сегодня не делал никто. Я его уехала, и мне поставили 75 баллов. Это чисто меня, я не знаю, засудили, — заявила Таталина в эфире «Матч ТВ».

Победу в соревнованиях одержала представительница Швейцарии Матильда Гремо (86,56). Второй стала Гу Айлин из Китая (86,23), тройку лучших замкнула эстонка Келли Силдару (82,06).

Трусова выпала из тройки

Долгожданным было и выступление российских девчонок в женском одиночном фигурном катании. Камила Валиева практически идеально выполнила свою короткую программу. Она сорвала тройной аксель в начале, но справилась со всеми остальными элементами. Только Анна Щербакова откатала всю программу безукоризненно, но ей не хватило двух баллов, чтобы обойти Валиеву — 80,20 против 82,16.

Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева после выступления в короткой программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Александр Вильф/РИА Новости

Для Александры Трусовой тройной аксель также оказался коварным элементом. Не без проблем она выступила и в оставшейся части программы, что отметили судьи. В итоге Александра заняла четвёртое место в короткой программе, пропустив вперед японку Каори Сакамото.

Расписание среды

Горнолыжный спорт

08:45. Мужчины. Слалом. Вторая попытка

38-летний ветеран сборной России Александр Хорошилов, празднующий свой день рождения 16 февраля, может вмешаться в спор за медали в мужском слаломе. Понятно, что лучшему российскому горнолыжнику будет крайне непросто сделать себе подарок на день рождения.

Никто из спортсменов в этом сезоне не побеждал дважды на этапах Кубка мира. По одной победе есть у британца Дейва Райдинга, француза Клемана Ноэля, немца Линуса Штрассера и австрийца Йоханнеса Штрольца, а также норвежцев Лукаса Браатена и Себастьяна Фосс Солевага. Браатен — лидер Кубка мира, а Штрольц уже стал олимпийским чемпионом в комбинации.

Биатлон

10:45. Женщины. 4×6 км. Эстафета

Женская сборная России в числе фаворитов не числится. Даже заезд в медаль будет шикарным выступлением для российских спортсменок, которые ничем себя не проявили в предыдущих гонках. Накануне старта главным фаворитом оказалась сборная Швеции, за которую побегут сёстры Ханна и Эльвира Эберг. Норвегия после гонки преследования лишилась надежной эстафетчицы Ингрид Тандреволд, а у других фавориток — француженок дела в Пекине складываются не лучшим образом.

Лыжные гонки

12:15. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

12:45. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

Женская пара Наталья Непряева и Юлия Ступак наигрывалась в течение последних лет, но россиянки не входят в число фаворитов командного спринта. Даже за медали зацепиться будет сложно. А уж победить фантастический шведский дуэт Йонны Сундлинг и Майи Дальквист — невыполнимая задача для всех лыжниц. Именно шведские лыжницы взяли два первых места в спринте несколькими днями ранее.

Зато мужской команде по силам выиграть медали золотого достоинства. В командном спринте выступят Александр Большунов и Александр Терентьев. Причём Терентьев на первом этапе Кубка мира нынешнего сезона опередил на финише самого Йоханнеса Клебо. Норвежец в долгу не остался и отомстил россиянину в следующей гонке, перекрыв ход на спуске, что привело к падению Александра.

Фристайл

04:30. Мужчины. Слоупстайл. Финал

15:00. Мужчины. Акробатика. Финал 2

В мужской акробатике всё внимание будет уделено россиянину Максиму Бурову. В этом сезоне он побеждает всех, он — действующий чемпион мира и обладатель Кубка мира. Ради личного первенства он пропустил командные соревнования в Пекине, поэтому от него будем ждать только победу. В слоупстайле же российских спортсменов не будет.

Шорт-трек

15:32. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал

16:11. Женщины. 1500 м. Финал

К сожалению, очень велика вероятность, что последние соревнования по шорт-треку не добавят медалей в российскую копилку. Хотя определённые шансы в мужской эстафете у нашей команды есть. Ей нужно будет опередить очень сильные сборные Китая, Южной Кореи и Канады.

Для Софьи Просвирновой даже выход в финал будет большим успехом. У неё в конкурентках будут сразу три сильные корейские спортсменки, две канадские и ещё легендарная Сюзанн Схюлтинг из Нидерландов, которая является трёхкратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира.