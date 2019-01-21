Провал биатлонистов в Рупольдинге был ожидаем

https://news.ru/storage/news/2603ff27ad803227371bdb655e9c5bb6/e2b1c2d9-d8b6-4263-a30e-31f796611621_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Матвей Елисеев

После внезапного триумфа в Оберхофе сборная России оказалась в свободном падении

Не хочется начинать свою колонку со слов «я же говорил». Злорадством не страдаю, да и не желаю устраивать танцы с бубном на костях. А именно рожки да ножки остались от нашей биатлонной сборной после Рупольдинга. Это тем больнее, что в Оберхофе нарастили, как казалось, мясо. News.ru подводит промежуточные итоги Кубка мира.

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И ведь не скажешь, что случилось что-то неожиданное. Как и нечто непоправимое. Из этого и будем исходить. Отката в Рупольдинге стоило ожидать. Он был вполне прогнозируем, исходя из опыта прошлых лет. Хотелось лишь узнать, останемся ли мы в этом свободном падении с вершины в рамках приличий. Не получилось.

Из всех индивидуальных гонок упоминания со знаком плюс достоин лишь мужской спринт, в котором Логинов оказался пятым. Если в том же спринте более или менее сносно выступили Елисеев и Миронова, то в масс-стартах наши биатлонисты вернулись к позабытой было роли статистов. Как воплощение этого — предпредпоследнее место Павловой, непонятно из каких соображений замученной.

Volker Danzer/imago sportfotodienst/Global Look Press Евгения Павлова

Отдельного упоминания заслуживают эстафеты. В биатлоне эта дисциплина всегда стояла особняком. Для российского зрителя — особенно. Она более других отвечает нашей природе. Когда под дружное «хэй-хоп, хэй-хоп», сменяемое в моменты усталости на «эх, дубинушка, ухнем», мы тянем-потянем метафорическую репку или стариковский невод из «моря-океяна». За победы в эстафетах, которые дарят нам, людям у телевизора, ощущение единения, с одной стороны и всемогущества — с другой, мы готовы простить людям из телевизора многое, если не всё.

В Рупольдинге люди в спортивках и с винтовкой затянули песню вразнобой. Такого слаженного исполнения, как в Оберхофе, не вышло. Обе команды — мужская и женская — закончили эстафету пятыми. Где-то Малышко настрелял на штрафной круг, где-то камнем преткновения оказалась стойка. Если в чём обновленный на три четверти женский состав и был един, так в том, что стойка — это не очень удобно, а удобно быть чемпионками мира по дополнительным патронам. Что случилось со стрельбой — головная боль для тренеров. Не сомневаюсь, с их стороны последует тщательный анализ. Хотя, как представляется, вариантов у них немного. Самый интересный, безусловно, принадлежит той же Павловой: «Там отпахали — тут торкнуло».

Зато теперь можно снять розовые очки, отложить их до лучших времён и взглянуть на нашу сборную как она есть. Не напомаженную, в смокингах и вечерних платьях, а в забытьи — склонившуюся в лохмотьях под тяжестью ежедневных забот у слепо горящей лампы. Так оно даже лучше — пока снаружи перемоют и перемолотят, десятки раз закопают-выкопают и, выпустив пар, привычно обернутся к сборной лицом — без гнева, но с надеждой. Чётко сознавая — других биатлонистов у них для нас нет.

К середине сезона мы подошли, уже зная правду о себе. Что, на самом деле, уже не так мало. Мы убедились, что на данный момент у мужчин очень средняя команда. В ней выделяется лишь Логинов. Остальные отводят взгляд от солнца и на львов пока особо не походят. Но «средняя» не значит «никудышная». «Средняя» ближе к «крепко сбитой». Как шкаф на ножках, который, увы, не достаёт до потолка. Но ножки-то держат — не разъезжаются. Поиск тех, кто будет слепить своими лучами остальных и дотянется-таки до потолка, продолжается. В Антхольце свой второй шанс получат Поварницын и Латыпов.

Алексей Филиппов/РИА Новости Валерия Васнецова

В женской команде ситуация чуть лучше. Во всяком случае, с поисками закончили. Круг избранных в спасительницы российского биатлона очерчен. Можно, конечно, кивать на Васнецову, Гербулову и Сливко, держать в голове Ильченко, но, судя по всему, тренерский штаб уже определился. Имеем очень ровную, на два состава команду. Возвышающейся, подобно Логинову у мужчин, среди них нет. По старой памяти пробовали механически выдвигать на эту роль то Старых, то Юрлову-Перхт, но так оно не работает. Лидер должен пробить себе дорогу сам, будущий чемпион и гордость всея Руси должен вызреть в конкуренции — со своими и чужими. Чего и хочется пожелать женскому взводу Норицына.

Если у сборной России и должен стоять какой-нибудь статус в общем аккаунте, то не «Всё сложно», а «В работе». Другое дело, что работа у биатлонистов публичная, что накладывает свой отпечаток. Об этом, в первую очередь, должна помнить Павлова, набирая сообщение в духе «мы белые и пушистые, а они козлы». Такие пассажи от действующей спортсменки не приближают мир, а отдаляют его. А нашей команде, едва собравшей кости в Рупольдинге, война сейчас не нужна.