«Просто сбежали»: депутат Журова обещает проблемы уехавшим в США шпажистам

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Константин Лоханов и Сергей Бида

Члены сборной России по фехтованию Сергей Бида и Константин Лоханов пытаются получить гражданство США для выступления за американскую команду на Олимпиаде в Париже. Летом спортсмены выиграли чемпионат США. В бюрократических вопросах им помогают Международная федерация фехтования и Международный олимпийский комитет. Как россияне пытаются пробиться в сборную США и зачем они нужны американской команде — в материале NEWS.ru.

Фехтовальщики покидают Россию

В прошлом году сразу несколько членов сборной России по фехтованию переехало в США: Сергей и Виолетта Бида, Константин Лоханов и Олег Кныш. Изначально предполагалось, что спортсмены будут там тренировать: в конце июня появилась информация о том, что супруги Бида вошли в штат в Academy of Fencing Masters. Позже они стали числиться в клубе и в качестве атлетов. После этого Федерация фехтования России освободила от должности старшего тренера шпажистов Александра Глазунова из-за внезапного отъезда спортсменов.

«Президент федерации Ильгар Мамедов уволил меня. Видимо, это связано с отъездом Биды и Храпиной в США, хотя я не особо был в курсе их поездки. Как понял, они купили билет в один конец. Не знаю, почему я несу ответственность, — лучше спросить у ФФР», — рассказал Глазунов РИА Новости.

Фото: Егор Алеев/ТАСС Виолетта Бида

Кто переехал в США сейчас

Сергей Бида на Олимпийских играх — 2020 выиграл серебряную медаль в мужских командных соревнованиях. На его счету также два подиума на чемпионатах мира и три золота на чемпионатах Европы. Его супруга Виолетта является призером чемпионатов Европы и мира и на участие в Олимпиаде не претендует, так как сейчас ожидает рождения второго ребенка.

Константин Лоханов был супругом Софьи Поздняковой, дочери президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. В США он уехал еще в 2022 году — в феврале ему делали операцию в Мюнхене, позже он решил не возвращаться в Россию. С Софьей Константин развелся — спортсмены «расстались по разным причинам», рассказывал Лоханов в своих соцсетях. Из самых значимых достижений Константина — золото на чемпионате мира среди юниоров и седьмое место на Олимпиаде в Токио. Олег Кныш, в свою очередь, становился чемпионом Спартакиады.

Россияне выиграли американский чемпионат

В июле прошлого года трое спортсменов из России выступили на чемпионате США. Решение о допуске атлетов было принято еще в апреле. Россияне, во-первых, не должны были поддерживать СВО, во-вторых, либо не иметь лицензию от Международной федерации фехтования на выступления с российским паспортом за последние три года, либо не выступать на соревнованиях на территории США за минувший год.

Тремя спортсменами, которые выступили на чемпионате, стали как раз Лоханов, Бида и Кныш. Бида выиграл золотую медаль в командном турнире вместе с клубом, а Лоханов стал первым в своей категории саблистов.

Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press Сергей Бида

Бида и Лоханов планируют выступить на Олимпиаде

Сергей Бида и Константин Лоханов планируют участвовать в Олимпийских играх в Париже в качестве спортсменов сборной США. Они уже заручились поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитетов США, а также федерации фехтования страны. USA TODAY Sports сообщило, что получило письма, которые члены организаций направили конгрессу 5 января.

«Эти трое человек пошли на жертвы ценой огромных личных затрат и подвергли свою жизнь риску, чтобы иметь возможность представлять нашу страну. Мы просим вас приложить все усилия, чтобы поддержать их в чрезвычайной ситуации», — написал генеральный директор USA Fencing Фил Эндрюс.

Чиновник также добавил, что гражданство является обязательным критерием для отбора в сборную — без этого спортсмен не сможет принять участия в Олимпиаде. Сейчас россияне пытаются экстренно стать подданными США — это возможно благодаря поддержке олимпийских комитетов и помощи адвокатов. Для этого нужно, чтобы сенат и палата представителей приняли законопроект, предоставляющий гражданство фехтовальщикам, а подписать его должен президент Джо Байден.

Представляющий интересы россиян адвокат Джек Винер сообщил, что спортсмены также подписали документы, необходимые для участия в американских соревнованиях и осуждающие специальную военную операцию России.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Константин Лоханов

Что говорят родственники уехавших атлетов

27 декабря стало известно, что Министерство внутренних дел объявило Сергея и Виолетту Биду в розыск. В нарушении чего именно обвиняются супруги, не уточняется. Возможно, дело в том, что оба спортсмена являлись военнослужащими. Если судить по данным на конец июня, Сергей числился прапорщиком Росгвардии, а Виолетта — военнослужащей от ЦСКА. Есть еще одна версия: дело могло быть заведено из-за осуждения специальной военной операции российскими спортсменами.

Елена Гришина, мать Сергея, двукратный призер чемпионата мира по фехтованию на рапирах, в декабре объясняла RT отъезд сына проблемами со здоровьем. Ему нужно было уехать в США для лечения, а заодно спортсмен решил поработать тренером и выступить не за страну, а за клуб. По ее словам, о смене гражданства не было и речи.

«Повторюсь, сын не совершил ничего плохого. Просто все это раскрутили и подали так, будто их разыскивают. Но стражи правопорядка прекрасно знают, где находится Сергей, и могут с ним связаться», — рассказала Гришина.

Дед Сергея Борис Гришин, который является двукратным призером Олимпийских игр по водному поло, отмечал, что внук уезжал в США работать. Ему предложили тренировать детей, что у Биды успешно получалось. «Они у него выигрывают все внутренние соревнования. Его носят на руках. Но, подчеркну, он трудится исключительно с детьми и даже не думает о выступлении за сборную США. Он никогда в жизни не пойдет на подобное. Я прекрасно знаю своего внука. И главное, он все сделал официально», — заявлял мужчина.

Разрешение на выезд из страны у Сергея было — ему нужно было лечить спину и колено, все необходимые документы находились на руках. Вероятно, бумаги были и у Виолетты. Но, как оказалось, супруги уехали не только лечиться и работать, но и продолжать спортивную карьеру в качестве атлетов сборной США.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Сергей Бида

Зачем россияне сборной США

Бида и Лоханов рассматриваются как претенденты на командный турнир на Олимпиаде в Париже. Завоевать личные путевки им будет очень сложно, а команде США как раз нужна помощь. У страны все еще нет путевки на Игры. Квоту должны были завоевать на региональном панамериканском чемпионате в Перу еще в прошлом году, но произошел скандал с Кертисом Макдоулдом. Шпажист рассердился на судью, не стал пожимать руку сопернику и пнул рекламный щит. За это сборной США выдали черную карточку и дисквалифицировали.

Тот же Макдоулд позже был отстранен от соревнований из-за обвинений в домогательствах. На Кертиса написала заявление одна из его коллег. При этом на прошлой Олимпиаде именно этот спортсмен вместе с двумя другими шпажистами устроил флешмоб с травлей своего сокомандника Алена Хаджича. Того тоже обвиняли в сексуальном насилии в отношении шести женщин. Алену дали пожизненную дисквалификацию. Так что в сборной США возникли огромные кадровые проблемы — именно их могут попытаться решить за счет россиян.

В Госдуме сбежавшим россиянам предрекли проблемы

Фехтовальщик Сергей Бида и его супруга не получали разрешения от РФ выступать за сборную США. По сути, они сбежали из страны, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она отметила, что на чемпионате Европы по фигурному катанию за другие страны выступало большое число россиян, прошедших на законных основаниях необходимые процедуры, однако в случае с Бидой сложилась другая ситуация.

«Это в любом случае побег, тут все понятно. У нас есть спортсмены, которые выступают за другие страны. Заметьте, никто их в розыск не объявляет, потому что они сделали все как положено. Здесь другая ситуация. Они эти процедуры не проходили, разрешения не получали. Реально просто ребята сбежали», — сказала Журова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Светлана Журова

Она также предрекла проблемы уехавшим спортсменам. По ее словам, в Америке есть свои шпажисты и они не захотят просто так уступать свое место в национальной команде, так что уехавших и объявленных в розыск россиян ждет конкуренция.

«Международная федерация еще должна признать переход, еще должно пройти время после получения гражданства. Они могут не успеть до Парижа. Им надо пройти отбор, вступив уже в гражданство другой страны. Сначала надо отобраться в сборную США и поехать на международные соревнования. Американцы очень строго к этому относятся. Если вдруг кто-то незаконно занимает место другого спортсмена, тут же подается в суд», — добавила Журова.

Парламентарий также призналась, что будет очень удивлена, если россияне преодолеют эти трудности и поедут на Олимпиаду. По мнению Журовой, это абсолютно пропагандистская история, которую США хотят использовать против РФ.

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