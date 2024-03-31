«Просто не верится»: Ирина Лобачева о смерти известного тренера Дубинской Фигуристка Лобачева: тренер Дубинская многое сделала для российского спорта

Фото: fsrussia.ru

Наталья Дубинская

Заслуженный тренер России Наталья Дубинская многое сделала для развития российского фигурного катания, рассказала NEWS.ru фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр Ирина Лобачева. По ее словам, Дубинская тренировала огромное количество талантливых спортсменов и будущих олимпийцев.

Да вы что? Как так, она не могла умереть. Я разговаривала с ней буквально недавно, и все было хорошо, она не жаловалась ни на что. Не могу подобрать никаких слов, вы меня сейчас просто убили этой новостью. Она очень многое сделала для спорта. Тренировала огромное множество талантливых спортсменов, будущих олимпийцев. Больше ничего не могу сказать, извините. Очень сложно сейчас подбирать слова, мне просто не верится, — сказала Лобачева.

Наталья Дубинская ушла из жизни в 74 года. Трагическую новость сообщил ее сын Денис Самохин в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Самохин добавил, что смерть его матери наступила поздним вечером 30 марта. Дата похорон на данный момент неизвестна. Говоря о причине смерти, Самохин отметил, что Дубинская уже четыре года страдала боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы.

Под началом Натальи Дубинской тренировались такие знаменитости, как Илья Авербух и Ирина Лобачева, Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Камила Валиева, Николай Морозов, Даниил Глейхенгауз, Екатерина Куракова, Александр и Владимир Успенские, Александр Шубин, Даниил Самсонов и многие другие.