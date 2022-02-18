«Бой Усика и Джошуа в Украине? Вы шутите?»: реакция менеджера боксёра

Менеджер украинского боксёра Александра Усика Эгис Климас в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал сроки проведения второго поединка чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO с британцем Энтони Джошуа. Также он сообщил локации, где этот бой может пройти, и объяснил, почему переговоры затянулись.

В оригинале мы прописали реванш, который должен был состояться до 25 апреля, но поскольку мы вступили в переговоры с Тайсоном Фьюри об объединительном поединке, которые продлились шесть недель, промоутер Джошуа Эдди Хирн попросил продлить сроки. Мы согласились. На сегодняшний день крайняя дата второго поединка — 12 июня, — сказал Климас.

Кроме того, он отметил, что глава промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн ведёт переговоры в ОАЭ по месту проведения боя в этой стране. Однако менеджер Усика категорически отверг вариант встречи Александра с Джошуа на Украине.

Англия или ОАЭ. В Эмиратах сейчас находится Хирн, он попробует договориться о проведении боя там. Украина? Да вы что, шутите? Какой бой сейчас на Украине? — сказал Климас.

25 сентября Усик выиграл единогласным решением судей у британского чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Бой прошёл в Лондоне и завершился в пользу 34-летнего уроженца Симферополя со счётом 117:111, 116:112 и 115:113. Таким образом, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.