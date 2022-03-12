Промоутер ответил на призыв Кличко лишить Бивола боя за титул чемпиона мира

Глава промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн ответил на призыв бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко о недопуске россиянина Дмитрия Бивола к поединку против мексиканца Сауля Альвареса. Функционер подчеркнул, что понимает обе конфликтующие стороны, но конкретно один российский боксёр не должен нести ответственность за политическую ситуацию между странами, сообщает YouTube-канал Behind The Gloves. При этом он добавил, что компания не откажется от прочих санкций в отношении российских спортсменов.

Это сложный момент. Мы соблюдаем все санкции в США и Великобритании на бизнес в России. В данном случае речь про одного человека. Я хорошо знаю Бивола. Он выразил свои мысли о мире. Он идёт к своей мечте, ради которой работал всю жизнь. Я понимаю обе конфликтующие стороны. Сейчас существуют санкции вроде отсутствия флага, гимна и прочего. Также мы ведём диалог об остановке нашего партнёрства с правообладателями трансляций на территории России. Тема очень чувствительная, но тем не менее поединок движется к реализации. Мы желаем Дмитрию всего хорошего, — сказал Хирн.

Поединок Бивола и Альвареса должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе. На кону поединка будет титул WBA в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину.

Мэр Киева и бывший боксёр Виталий Кличко выступил против проведения боя. По его мнению, запрет на участие в соревнованиях Биволу и всем прочим спортсменам из России необходим для всеобщего оказания давления на страну.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из которых одержал победу, причём 11 раз он брал верх досрочно. Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, а ещё две битвы свёл вничью.