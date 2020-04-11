Прокуратура Швейцарии может закрыть одно из дел экс-главы ФИФА

Швейцарская прокуратура планирует закрыть дело о злоупотреблении полномочиями против бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) а.
Согласно данным следствия, 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с Карибским футбольным союзом по продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Этот контракт был признан невыгодным ФИФА, Блаттера обвинили в том, что он действовал против интересов организации.
Кроме того, в силе остаётся обвинение в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета руководившего в те годы УЕФА Мишеля Платини,
Как писал NEWS.ru в 2017 году экс-вратарь американской сборной Хоуп Соло обвинила Йозефа Блаттера в сексуальных домогательствах. Эпизоды приставаний якобы имели место ещё в 2013 году на церемонии вручения «Золотого мяча».
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