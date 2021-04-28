«Проиграла из-за флага»: россиянка о ЧМ по шашкам в Польше

https://static.news.ru/photo/be0f1cbe-a862-11eb-b516-96000091f725_660.jpg Фото: warcaby.pl

Чемпионка мира по шашкам, россиянка Тамара Тансыккужина рассказала, о чём подумала, когда вдруг унесли флаг России. Её сбили с толку, и до конца игры она уже не могла думать о чём-то ещё.

В передаче «60 минут» спортсменка рассказала, что это было очень неожиданно, а человек, который это сделал во время игры, Яцек Павлицкий, потом оправдывался, что не мог поступить иначе.

Я всю партию играла и только об этом думала, настолько это было неожиданно. Никогда такого не было, чтобы во время партии так вмешивались. За счёт того, что выбили из колеи, ситуация усложнилась в позиции, времени было мало, и я проиграла, — сказала Тансыккужина.

Яцек Павлицкий потом сказал ей, что на него надавили чиновники и фактически сказали: «Или снимайте флаг, или Всемирная федерация шашек будет исключена из WADA».

Россиянка не понимает логику этих людей. Она отметила, что, если разозлить оппонента, всё может повернуться в обратную сторону.

Ранее NEWS.ru писал, что польская спортсменка Наталия Садовская в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной убрала со стола флаг своей страны во время пятой партии за мировую шашечную корону.