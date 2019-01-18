Призёр Олимпиады-2018 болен раком

У серебряного призёра Олимпиады-2018 по сноуборду в Пхёнчхане в дисциплине слоупстайл Макса Парро обнаружено онкологическое заболевание, сообщает CBC.
Спортсмену поставлен диагноз «лимфома Ходжкина» — рак части лимфатической системы человека, признаком которого является поражение лейкоцитов. По словам спортсмена, он узнал о диагнозе за несколько дней до Рождества.
24-летний канадец пропустит сезон и сосредоточится на лечении. Парро уже перенёс операцию и прошёл первый курс химиотерапии.
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