USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,253 $   Brent55.51 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C12:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Приезд Загитовой в Саранск остался незамеченным

Алина Загитова Сергей Булкин/News.ru

Алина Загитова

спорт [ версия для печати ]

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прибыла в Саранск на поезде на чемпионат России.

Приезд фигуристки не вызвал ажиотажа, передаёт «СЭ». Спортсменка спокойно вышла из поезда и пошла вместе с тренером Этери Тутберидзе и её дочерью Дианой Дэвис. Единственный болельщик, который был на перроне, попросил сделать совместное фото, но Загитова отказалась.

Олимпийская чемпионка пропустила тренировку, которая проходила 19 декабря. Также она не смогла присутствовать на жеребьёвке короткой программы. Вместо неё номер вытащила Станислава Константинова. Загитова выйдет на лёд под 7-м номером во второй разминке.

Спортсменки представят свои короткие программы 20 декабря. 

Чемпионат России продлится до 23 декабря. 


#фигурноекатание #АлинаЗагитова
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
спорт 17:24, 19 декабря 2018
Загитова отсутствует в Саранске в преддверии ЧР
спорт 16:35, 19 декабря 2018
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 14:12, 12 декабря 2018
Загитова обратилась к болельщикам
Лента новостей
общество 12:44
Уголовное наказание введут за обман при госзакупках
политика 12:42
Путин рассказал о ядерной войне
политика 12:41
США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море
политика 12:40
Путин высказался о работе команды Медведева
экономика 12:33
Президент РФ считает повышение НДС правильным решением
политика 12:32
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
спорт 12:32
Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой
политика 12:31
Путин признал проблемы с исполнением нацпроектов
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
политика 12:26
Путин: продолжительность жизни в РФ «чуть-чуть» увеличилась
политика 12:22
Путин заявил о необходимости технологического прорыва
общество 12:17
Патриарх Кирилл призвал церкви игнорировать собор в Киеве
политика 12:16
Владимир Путин начал большую пресс-конференцию
экономика 12:15
Путин заявил о росте российского бюджета
Другие новости
спорт 12:32
Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой
спорт 12:11
Россиянка вернула серебряную медаль ОИ
спорт 11:59
Сульшер получит 50 миллионов для покупки игроков
спорт 11:51
Житель Чечни подстригся и стал двойником Нурмагомедова
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top