Приезд Загитовой в Саранск остался незамеченным

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Алина Загитова

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прибыла в Саранск на поезде на чемпионат России.

Приезд фигуристки не вызвал ажиотажа, передаёт «СЭ». Спортсменка спокойно вышла из поезда и пошла вместе с тренером Этери Тутберидзе и её дочерью Дианой Дэвис. Единственный болельщик, который был на перроне, попросил сделать совместное фото, но Загитова отказалась.

Олимпийская чемпионка пропустила тренировку, которая проходила 19 декабря. Также она не смогла присутствовать на жеребьёвке короткой программы. Вместо неё номер вытащила Станислава Константинова. Загитова выйдет на лёд под 7-м номером во второй разминке.

Спортсменки представят свои короткие программы 20 декабря.

Чемпионат России продлится до 23 декабря.