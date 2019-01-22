Причину неудач Шараповой углядели в личной жизни

https://news.ru/storage/news/dc88cc794416edf212e0186b8f2c6067/28d6d38b-a7ff-4f29-ad25-ff313595d546_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Шарапова

Заслуженный теннисный тренер России Борис Собкин подвёл итоги выступления россиянки Марии Шараповой на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

«Шарапова сейчас на перепутье: мысли скачут между тем, что делать в личной жизни, в спорте. А когда у игрока много мыслей относительно жизни, это не способствует игре», — цитирует его Sport24.

Он добавил, что во время матчей теннисистка отдаётся игре полностью и вопросов к ней нет, но видно, что ненужные мысли у неё присутствуют.

На Открытом чемпионате Австралии Шарапова проиграла в 1/8 финала. Встреча с австралийкой Эшли Барти завершилась со счётом 6:4, 1:6, 4:6. Поединок длился 2 часа 25 минут.

31-летняя Шарапова — пятикратная чемпионка турниров Большого шлема, серебряный призёр Олимпиады в 2012 году и бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге. Открытый чемпионат Австралии она выигрывала в 2008 году, а до финала доходила в 2015-м.

Шарапову после поражения разозлили вопросы о мельдонии, писал News.ru.