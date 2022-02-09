Причиной допингового скандала оказался тест Камилы Валиевой

Стало известно, кто из российских фигуристов, принявших участие в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, сдал сомнительный тест на допинг. Этим спортсменом оказалась 15-летняя Камила Валиева, сообщает портал Inside the Games.

Согласно информации издания, именно она сдала положительный тест на допинг перед стартом Олимпиады-2022. Однако портал не смог выяснить, какой конкретно препарат стал причиной положительного результата.

Отмечается, что в настоящее время несколько групп юристов работают над этим делом. Ожидается, что уже в четверг они примут окончательное решение. Кроме того, поскольку Валиева не достигла возраста 16 лет, она является «защищённым лицом» и не может быть официально идентифицирована, если нарушение подтвердится. То есть её наказание окажется менее суровым, чем для взрослых спортсменов.

Однако деятельность окружения фигуристки будет тщательно изучена.

Ранее журналист «Матч ТВ» Сергей Лисин сообщил подробности, связанные с подозрительной допинг-пробой российского фигуриста на Олимпийских играх в Пекине. В своём Telegram-канале представитель СМИ написал, что один из спортсменов употреблял марихуану.