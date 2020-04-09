Президиум ВФЛА утвердил состав комиссии спортсменов

https://static.news.ru/photo/02f887ec-7a52-11ea-846e-fa163e074e61_660.jpg Елена Исинбаева Фото: Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева включена в состав комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Новый состав утверждён заочным голосованием членов президиума, передаёт ТАСС.

Помимо Исинбаевой в комиссию также включены Татьяна Чебыкина, Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин.

В марте чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова отказались от участия в выборах. Причиной стало новое положение о комиссии без каких-либо консультаций со спортсменами. Атлеты организовали собственную комиссию спортсменов и выступали с жесткой критикой действий предыдущего руководства ВФЛА.

Ранее, как писал NEWS.ru, заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая назвала жёсткими антидопинговые критерии ВФЛА, на основании которых будут сформированы составы рабочих органов организации и составы сборных национальных команд.