Президент UFC уверен в возвращении Хабиба Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/0b934b90-2974-11eb-a8c4-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что в предстоящем бою бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора и американца Дастина Порье чемпионский пояс в лёгкой весовой категории разыгран не будет.

Как пояснил Уайт, пояс принадлежит российскому бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову, который, он уверен, вернётся в октагон, передаёт MMA Fighthing.

Уверен, Хабиб будет драться, — сказал президент UFC.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гейтжи на турнире UFC 254. Он также поблагодарил болельщиков, поддерживавших его во время последнего поединка. На счету российского спортсмена 29 побед в 29 поединках в MMA.

Ранее менеджер чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз намекнул на возвращение бойца в UFC. На своей странице в Twitter Абдель-Азиз оставил загадочное сообщение — «30-0», не сопроводив его пояснением, писал NEWS.ru.