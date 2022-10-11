В «Самбо-70» сообщили о желающих участвовать в СВО спортсменах Глава «Самбо-70» Лайшев рассказал о множестве желающих поучаствовать в СВО спортсменов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в беседе с порталом Sport24 поддержал идею создания добровольческих отрядов из спортсменов для участия в спецоперации на Украине. Он отметил, что среди самбистов уже есть желающие пойти добровольцами.

Это хорошая и правильная идея! Связывались ли со мной? Я в теме, так скажем. О создании этих отрядов официально еще не объявили, но желающие среди спортсменов у нас уже есть. Более того, их довольно много. Ребята обращаются, — сказал Лайшев.

В России предполагается создать отряды добровольцев, состоящие из профессиональных спортсменов. Они будут участвовать в специальной операции на Украине. Сообщалось, что предварительное обсуждение вопроса состоялось 10 октября в Москве. В настоящее время планируется задействовать в первую очередь региональные спортивные федерации. В скором времени они будут оповещены о данной инициативе. Если данный эксперимент признают удачным, существует вариант подключения к нему московских федераций.